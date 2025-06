​Już 14 czerwca w krakowskim Klubie Studio odbędzie się dziewiąta edycja Festiwalu Black or White - wyjątkowego wydarzenia, które co roku łączy znakomitych artystów, muzykę, kabaret i działania na rzecz profilaktyki zdrowotnej. W tym roku mamy dla Was bilety na to niezwykłe wydarzenie! Sprawdź, jak je zdobyć i dlaczego warto być częścią tego wieczoru pełnego emocji.

W tym roku kabaret Hrabi wystąpi bez Joanny Kołaczkowskiej, fot. Festiwal Black or White / materiały promocyjne Festiwal bez Asi Kołaczkowskiej - wsparcie i solidarność Tegoroczna edycja festiwalu będzie miała szczególny wymiar. Po raz pierwszy na scenie zabraknie Joanny Kołaczkowskiej - wieloletniej ambasadorki i "dobrej duszy" wydarzenia, która obecnie zmaga się z chorobą nowotworową. Część dochodu z koncertu zostanie przeznaczona na wsparcie jej leczenia. Asia Kołaczkowska od lat z pełnym zaangażowaniem wspiera pacjentów z nowotworami neuroendokrynnymi - podkreśla prof. dr hab. Anna Sowa-Staszczak, pomysłodawczyni festiwalu. Zobacz również: Joanny Kołaczkowskiej zabraknie na scenie. Festiwal Black or White zagra też dla niej Gwiazdy na scenie i wyjątkowy repertuar Mimo nieobecności Joanny Kołaczkowskiej, program festiwalu zapowiada się niezwykle atrakcyjnie. Na scenie pojawią się m.in. Grzegorz Turnau, Andrzej Lampert, Zofia Nowakowska, Monika Urlik, Marcin Januszkiewicz, Wojciech Myrczek, zespół wokalny Colour Voices oraz orkiestra festiwalowa Off bow pod dyrekcją Karola Pyki. Nie zabraknie także kabaretu Hrabi. Artyści przygotowali dla publiczności wyjątkowy repertuar - każdy z nich zaprezentuje swoje ulubione utwory, których dotąd nie miał okazji wykonać na scenie. Grzegorz Turnau podczas ubiegłorocznego Festiwalu Black or White / materiały promocyjne Zebra - symbol walki z nowotworami neuroendokrynnymi Od lat symbolem festiwalu jest zebra, która stała się międzynarodowym znakiem rozpoznawczym nowotworów neuroendokrynnych. Objawy tych nowotworów często przypominają inne schorzenia, przez co droga do właściwej diagnozy bywa długa i skomplikowana. Festiwal ma na celu nie tylko artystyczną integrację, ale przede wszystkim edukację i promocję profilaktyki zdrowotnej. Edukacja, profilaktyka i realna pomoc Jednym z kluczowych elementów festiwalu jest edukacja na temat guzów neuroendokrynnych oraz promocja profilaktyki. Eksperci podkreślają, że pacjenci często przechodzą przez kilku specjalistów, zanim usłyszą właściwą diagnozę. Podczas festiwalu nie zabraknie rozmów o wczesnym wykrywaniu chorób i wsparciu dla osób dotkniętych tymi schorzeniami. Zobacz również: ​Festiwal "Black or White" promuje wiedzę o nowotworach neuroendokrynnych Zdobądź bilety! Organizatorzy zachęcają do udziału w wydarzeniu nie tylko ze względu na artystyczne doznania, ale także wyjątkową atmosferę. Tradycyjnie publiczność proszona jest o przebranie się w motywy "zebrowe" - na najlepsze stylizacje czekają nagrody i upominki. Mamy dla Was bilety na tegoroczną edycję festiwalu! Aby je zdobyć, weź udział w naszej zabawie. Więcej informacji o festiwalu i biletach znajdziesz na stronie organizatora.