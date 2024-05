Pasażer samochodu osobowego zginął, a kierowca został ranny w zderzeniu z autobusem na autostradzie A4 w miejscowości Mokrzyska w powiecie brzeskim (Małopolskie). Jezdnia w kierunku Tarnowa jest zablokowana, wyznaczono objazd.

Wypadek / Shutterstock

Jak przekazał w poniedziałek rzecznik małopolskiej straży pożarnej mł. kpt. Hubert Ciepły, w zderzeniu samochodu osobowego z autobusem, do którego doszło około południa na autostradzie A4 między Krakowem a Tarnowem, poszkodowane zostały osoby podróżujące autem. Pasażer zginął, a kierowca znajduje się pod opieką Zespołu Ratownictwa Medycznego.

Autobusem jechało tylko dwóch kierowców. Żaden z nich nie ucierpiał.

Do wypadku doszło na jezdni w kierunku Tarnowa. Jest ona zablokowana, a dla jadących w stronę Tarnowa zalecany jest zjazd z A4 na węźle Brzesko na drogę krajową nr 94. Utrudnienia potrwają co najmniej do godz. 14.