Dziś ma się odbyć posiedzenie zespołu ekspertów, który określi, czy możliwe jest przeprowadzenie ekshumacji ludzkich zwłok z zapadliska na cmentarzu w Trzebini w Małopolsce. Burmistrz Jarosław Okoczuk ma nadzieję, że 1 listopada cmentarz będzie już dostępny dla wszystkich, którzy będą chcieli odwiedzić groby swoich bliskich. Nie ma na razie informacji o tym, żeby zapadlisko miało się poszerzyć, ale cały czas może być aktywne. Wczoraj na skutek osunięcia się ziemi uszkodzonych zostało 40 grobów.

Na zdjęciu z drona zapadlisko na miejskim cmentarzu przy ulicy Jana Pawła II w Trzebini / Łukasz Gągulski / PAP

We wtorek nad ranem ziemia osunęła się na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Trzebini. Zapadlisko ma 10 metrów głębokości oraz 20 metrów szerokości. To już kolejne zapadlisko ziemi w tym małopolskim mieście w tym roku.

Powodem są szkody pogórnicze. Zapadliska mają powstawać z powodu wymywania gruntu z pokopalnianych wyrobisk z nieczynnej już kopalni węgla Siersza. Kopalnia działała od XIX wieku, zamknięto ją 22 lata temu. Podobne zapadliska pojawiały się w Trzebini już wcześniej i były klasyfikowane jako szkody pogórnicze.

"Płytka eksplantacja, nadkład nad eksploatacją to jest piasek i podnoszenie się lustra wody, która pochodzi z zlikwidowanej kopalni Siersza" - tłumaczył przyczyny powstania osuwisk prezes Spółki Restrukturyzacji Kopalń Janusz Smoliło. To ta spółka jest teraz odpowiedzialna za monitorowanie szkód powstałych na cmentarzu i powstałych szkód. Jutro mają się zacząć specjalistyczne badania geofizyczne. Dzięki nich będzie wiadomo, w jakich miejscach doszło do ewentualnego podmycia gruntu.

Osuwisko na cmentarzu w Trzebini - zniszczonych zostało 40 grobów

Gigantyczne zapadlisko na cmentarzu w Trzebini Jacek Skóra / RMF FM

Burmistrz Trzebini Jarosław Okoczuk poinformował, że na skutek zapadnięcia ziemi na cmentarzu zniszczonych zostało 40 grobów, w których spoczywało 61 zmarłych. Część szczątków zmieszała się ze sobą i zapadła się nawet kilkanaście metrów pod ziemię.

Dziś ma się odbyć się posiedzenie zespołu ekspertów, który określi, czy możliwe jest przeprowadzenie ekshumacji zwłok z zapadliska.

Okoczuk przyznał, że na ten moment nie jest przesądzone, czy zwłoki uda się wydobyć, a wśród rozważanych scenariuszy jest też stworzenie w miejscu zapadliska mogiły zbiorowej. Mówił o tym także ks. Łukasz Michalczewski, przedstawiciel metropolity krakowskiego. "Nie wiemy, czy będzie możliwość wyciągnięcia ciał, czy one po prostu tam w ziemi pozostaną" - oświadczył.

Burmistrz Trzebini podkreślił też, że ma nadzieję, iż problem zapadliska uda się szybko rozwiązać i 1 listopada cmentarz będzie już dostępny dla wszystkich, którzy będą chcieli odwiedzić groby swoich bliskich.

"To dramatyczna chwila dla nas wszystkich. Chcę wyrazić jedność z rodzinami zmarłych i zapewnić, że możecie liczyć na moją pomoc" - mówił w wystąpieniu transmitowanym na Facebooku. "Gdy usłyszałem o tej wiadomości, zmroziło mi krew w żyłach" - przyznał.

Apelował też o to, by mieszkańcy opanowali emocje i zachowali cierpliwość.