Wypadek w Krakowie. Nowe informacje o stanie zdrowia 8-miesięcznego chłopca

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Stan 8-miesięcznego chłopca, który został poszkodowany w tragicznym wypadku przy ul. Solnej w Krakowie, wyraźnie się poprawił - przekazała Wirtualnej Polsce Katarzyna Pokorna-Hryniszyn, rzeczniczka Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu . Niemowlę nie przebywa już na oddziale intensywnej terapii. Lekarze określają jego stan jako stabilny.

Wypadek w Krakowie. Stan dziecka się poprawia

Stan dziecka jest stabilny i ciągle się poprawia. Chłopiec nie przebywa na oddziale intensywnej terapii, tylko na jednym z innych oddziałów w naszym szpitalu. Chłopiec nie walczy już o życie - przekazała WP Katarzyna Pokorna-Hryniszyn, rzeczniczka Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu.

Chłopiec trafił do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w sobotę wieczorem. Początkowo jego stan lekarze oceniali jako bardzo ciężki.

Do tragedii doszło w sobotę na ul. Solnej w Krakowie. Według dotychczasowych ustaleń rozpędzony Volkswagen Golf wypadł z jezdni, a następnie wjechał na chodnik, którym poruszała się rodzina z niemowlęciem w wózku. W wyniku zdarzenia zginęli 32-letnia matka chłopca oraz 32-letni ojciec. Dziecko zostało ranne i przewiezione do szpitala. Za kierownicą Volkswagena siedział Hubert B. W samochodzie znajdowało się również troje pasażerów w wieku od 27 do 28 lat, pochodzących z województw mazowieckiego i małopolskiego.

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Śledczy badają przyczyny wypadku

Kierowca został zatrzymany, a następnie usłyszał zarzuty i trafił do tymczasowego aresztu. Sąd zdecydował o jego aresztowaniu na co najmniej trzy miesiące. Mężczyzna nie przyznaje się do spowodowania śmiertelnego wypadku i przedstawia własną wersję wydarzeń, twierdząc, że do utraty panowania nad samochodem doprowadził stan jezdni przy ul. Solnej oraz woda znajdująca się po opadach w koleinach.

Śledczy biorą jednak pod uwagę inną przyczynę. Wstępne ustalenia wskazują, że Volkswagen mógł poruszać się z prędkością znacznie przekraczającą obowiązujące ograniczenie. W miejscu zdarzenia kierowców obowiązywało ograniczenie do 30 km/h. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że Hubert B. miał jechać ponad 70 km/h.

Samochód trafił do biegłych

Postępowanie w sprawie tragicznego wypadku prowadzi Prokuratura Okręgowa w Krakowie. Śledczy chcą dokładnie ustalić zarówno przebieg zdarzenia, jak i jego bezpośrednią przyczynę. Rozbity samochód został przekazany biegłym z zakresu ruchu drogowego i mechaniki - eksperci mają sprawdzić m.in. dane zapisane w elektronicznych systemach pojazdu.

Będą oni próbowali odczytać zapisy z rejestratorów (tzw. czarnych skrzynek) zainstalowanych w pojeździe. Liczymy, że te dane dadzą nam odpowiedzi na pytania, jakie rodzą się w śledztwie - powiedział WP prokurator Tomasz Waszczyk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

Badanie samochodu ma pomóc śledczym w odtworzeniu ostatnich chwil przed wypadkiem oraz ustaleniu, z jaką prędkością poruszał się pojazd i czy jego stan techniczny mógł mieć wpływ na zdarzenie.

Kierowca był trzeźwy. Wciąż nie ma wyników badań

Badanie alkomatem przeprowadzone po wypadku nie wykazało obecności alkoholu w wydychanym powietrzu kierowcy. Wciąż nie są znane wyniki badań laboratoryjnych, które mają wykazać, czy w jego organizmie znajdowały się środki odurzające. Ostateczne ustalenie przyczyn tragedii będzie zależało m.in. od opinii biegłych oraz wyników prowadzonych badań.