Kraków reaguje po tragicznym wypadku na Zabłociu. Nowe zabezpieczenia już w tym tygodniu

RMF24

Jeszcze w tym tygodniu na ul. Solnej w Krakowie pojawią się nowe zabezpieczenia – zapowiedział pełniący obowiązki prezydenta miasta Stanisław Kracik. To reakcja na tragiczny wypadek, do którego doszło w minioną sobotę na Zabłociu. W wyniku zdarzenia zginęło małżeństwo, a ich niespełna roczne dziecko zostało ciężko ranne.

W sobotę na krakowskim Zabłociu doszło do tragicznego wypadku. W wyniku potrącenia przez samochód zginęli rodzice ośmiomiesięcznego chłopca. Dziecko w stanie ciężkim trafiło do szpitala.

Sprawcą wypadku jest 26-letni Hubert B., który według ustaleń śledczych prowadził samochód z nadmierną prędkością. Mężczyzna stracił panowanie nad pojazdem i wjechał w rodzinę znajdującą się na chodniku.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych, Volkswagen Golf poruszał się z prędkością około 70 km/h, czyli ponad dwukrotnie większą niż dopuszczalna na tym obszarze. Na ulicy, gdzie doszło do tragedii, obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h.



Wczoraj Hubert B. usłyszał zarzut umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym i nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Trafił na trzy miesiące do aresztu.

Wizja lokalna

Jak informuje reporter RMF FM Paweł Konieczny, dzisiaj w rejonie ul. Solnej i Nadwiślańskiej odbyła się wizja lokalna z udziałem służb miejskich.

Podjęto decyzję, że już w najbliższych dniach mają pojawić się tam progi zwalniające i szykany, a w dłuższej perspektywie planowana jest także asfaltowa nakładka.

Pełniący obowiązki prezydenta miasta Stanisław Kracik podkreśla, że działania są odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców i mają zapobiec kolejnym tragediom.

Nie wiem, czy sama nakładka będzie panaceum na to, żeby ktoś nie brał rozwodu ze zdrowym rozsądkiem. To jest reakcja na to, co się zdarzyło. Bo ja nie chcę być złym prorokiem, ale państwo znacie to przysłowie, że nieszczęścia chodzą parami. Wolałbym, żeby się to przysłowie tam nie sprawdziło. I dlatego też uważam, że trzeba po prostu ten próg, mimo że do tej pory nie było ku temu powodu, jednak trzeba go zamontować” – mówił podczas briefingu Stanisław Kracik.

Kracik zaznaczył, że na Zabłociu doszło do „tragedii, którą jesteśmy wszyscy poruszeni, ale nie było tam zaniedbań ze strony miasta”.

Trochę z pola widzenie ucieka nam sprawca, a koncentrujemy się na odcinku drogi, dzisiejsza wizja lokalna z udziałem m.in. policji potwierdza, że oznakowania tam są prawidłowe, nie bardzo jest tam miejsca, poza ewentualnym progiem zwalniającym na jakąkolwiek ingerencję, która broniłaby się z punktu widzenia zarówno przepisów jak i potrzeb – mówił Kracik.

Ta tragedia ma swojego sprawcę i fakt, że nie przyznaje się on do winy, bo winna jest nawierzchnia drogi, chyba świadczy jak najgorzej o tym młodym człowieku – podkreślił Kracik.

Dodał, że w rejonie ulic Nadwiślańskiej, Solnej i Zabłocie każdego dnia przejeżdżają tysiące samochodów, a w ciągu ostatnich pięciu lat nie doszło tam do żadnego większego zdarzenia drogowego.

Mieszkańcy jednak oczekują zmian

Tragiczne wydarzenia z minionego weekendu wstrząsnęły lokalną społecznością.

Mieszkańcy od dawna apelowali o poprawę bezpieczeństwa na ul. Solnej, wskazując na zbyt szybką jazdę kierowców i brak odpowiednich zabezpieczeń.

„Godzina ciszy” w Krakowie. We wtorek mieszkańcy zaprotestują po tragicznym wypadku Po tragicznym wypadku na ulicy Solnej, w którym zginęło młode małżeństwo, a ich 8-miesięczne dziecko trafiło do szpitala, mieszkańcy Krakowa mówią dość. Wzywają władze do zdecydowanych działań i organizują symboliczną „Godzinę ciszy”.



