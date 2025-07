Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar ogłosił, że w tym tygodniu zaskarży uchwałę w sprawie Strefy Czystego Transportu w Krakowie. Zgodnie z nią kierowcy spoza miasta, których samochody nie spełniają norm SCT, musieliby płacić za wjazd do stolicy Małopolski. Kierowcy z Krakowa, których auta nie spełniają norm, a zostały zakupione przed wejściem w życie uchwały, nie musieliby ponosić takich opłat.

/ Shutterstock

Krzysztof Jan Klęczar poinformował we wtorek na briefingu, że jeszcze w tym tygodniu zaskarży do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uchwałę o Strefie Czystego Transportu w Krakowie.

Wojewoda miał trzy możliwości: unieważnienie, zaskarżenie do sądu lub uznanie uchwały za zgodną z prawem. Z wcześniejszych wypowiedzi Krzysztofa Jana Klęczara wynikało już, że unieważni on uchwałę lub zaskarży ją do sądu.

Wątpliwości wojewody małopolskiego wzbudziła, jak sam mówił, kwestia nierównego traktowania mieszkańców Małopolski, tych, którzy mieszkają w Krakowie, i tych, którzy mieszkają poza nim.

Wojewoda podkreślił, że ważne były dla niego głosy władz powiatów i gmin sąsiednich oraz Małopolskiej Izby Rolniczej - były to głosy sprzeciwu wobec SCT w kształcie proponowanym przez władze Krakowa.

Uchwała budząca kontrowersje

Uchwała zakłada, że kierowcy spoza miasta, których samochody nie spełniają norm SCT, będą musieli płacić za wjazd. Tymczasem kierowcy z Krakowa, których auta nie spełniają norm, a zostały zakupione przed wejściem w życie uchwały, nie będą musieli ponosić opłat, nie będą też musieli zmieniać samochodów na nowe.

12 czerwca radni Krakowa, większością KO i Nowej Lewicy, przyjęli uchwałę o SCT. Ma ona zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2026 r.

Zdaniem krakowskich urzędników ograniczenie wjazdu samochodom niespełniającym norm emisji spalin pozwoliłoby zmniejszyć zanieczyszczenie szkodliwymi tlenkami azotu o 30-40 procent.

Władze miasta Krakowa podkreślały, że SCT cieszy się poparciem ogółu mieszkańców, co miały pokazać badania przeprowadzone na zlecenie urzędu miasta.



Przeciwko SCT w proponowanym kształcie protestowały jednak wszystkie gminy bezpośrednio sąsiadujące z Krakowem, których władze uważają m.in., że wprowadzenie opłat za wjazd do strefy jest niesprawiedliwe.