Zakończył się pierwszy etap montażu nowych tablic Systemu Informacji Miejskiej w Krakowie. Wjeżdżający do miasta zamiast tablicy: "Witaj w Krakowie Mieście Królów Polskich" zobaczą teraz herb i nowy napis: "Kraków Miasto Światowego Dziedzictwa UNESCO".

Nowe oznakowanie ulic / Józef Polewka / RMF24

Nowe tablice kierunkowe są już w 196 miejscach. Montaż kolejnych, z powodu niesprzyjającej pogody, przesunięto na 2023 rok.

Nowy system informacji miejskiej ma być pomóc zarówno mieszkańcom, jak i osobom przyjeżdżającym do Krakowa odnaleźć się w dzielnicach i poszukać kluczowych miejsc w mieście - mówi wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig

Nowe oznakowanie prowadzi do ponad 160 obiektów. To najważniejsze zabytki, ale też muzea, szpitale, uczelnie, komendy policji, parkingi park and ride.

Rozpoczęła się także wymiana oznakowania z nazwami ulic i placów. Pierwsze nowe tablice można zobaczyć między rondem Matecznego a skrzyżowaniem ul. Zwierzynieckiej z al. Krasińskiego. Kolejne tablice z nazwami ulic będą pojawiać wzdłuż Alej Trzech Wieszczów. Nowością jest wskazanie, w którą stronę rosną lub maleją numery adresowe w danej części ulicy.

Wykonanie i montaż 196 nowych tablic kierunkowych i 16 witaczy, a także demontaż starych i przygotowanie dokumentacji kosztowało ponad 4,5 mln zł.

Dawne znaki nie przepadną. Część trafi do Muzeum Podgórza, a część do Muzeum Inżynierii i Techniki.

W 2023 r. wymiana znaków będzie kontynuowana w północnej części miasta.