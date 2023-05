Smoki opanują Kraków. W pierwszy weekend czerwca (3-4.06) pofruną, pojeżdżą, zatańczą, poświecą, rozbawią, może nawet odrobinę postraszą mieszkańców miasta, zwłaszcza tych najmłodszych. Przed nami 22. edycja Wielkiej Parady Smoków organizowanej przez Teatr Groteska.

Zbliża się Wielka Parada Smoków / Jacek Skóra / RMF FM

Tym razem hasło parady to: WIELKI ODLOT. Nie ma motywu przewodniego, dla twórców baśniowych stworów. Ogranicza ich tylko własna wyobraźnia.

Przez dwa dni w pobliżu Wawelu, przy Smoczej Jamie odbędzie się Smoczy Piknik Rodzinny. Na odwiedzających czekają emocjonujące smocze gry i zabawy oraz liczne konkursy i atrakcje w namiotach partnerów pikniku.

W sobotę 3.06 o godz. 22.00 w zakolu Wisły pod Wawelem rozpocznie się Wielkie Widowisko Plenerowe z wykorzystaniem efektów pirotechnicznych, zaskakującej oprawy świetlnej i laserowej, gigantycznych kurtyn wodnych i pięknej muzyki. Największą atrakcją będą ogromne latające smoki, animowane na barkach i statkach przez aktorów Teatru Groteska. Wtedy zaprezentują się smoki wykonane przez profesjonalistów. Jak powiedział RMF FM, jeszcze ustalany jest dokładna lista potworów, które się zaprezentują. W teatralnych magazynach czeka aż 45 potworów.

Smoki biorą się z wyobraźni, a jeśli chodzi o techniczne wykonanie, to one powstają dzięki zmyślności, fachowości i chęci zabawy naszych kolegów z pracowni plastycznych i krawieckich. To są miejsca, gdzie smoki się rodzą w sensie fizycznym - mówi dyrektor Teatru Groteska Adolf Weltschek.

Obiecuje, że zobaczymy też "pierworodnego" czyli najstarszego smoczego stwora teatru. Nazywa go "Czeski-niebieski", bo powstał we współpracy ze specjalistami z Pragi.

Smoki opanują Kraków 1 Jacek Skóra / RMF FM

Tradycyjna Wielka Parada Smoków wyruszy w niedzielę 4.06 o godz. 12.00. Prawie 30 smoków przejdzie ul. Grodzką na Rynek Główny. Część z nich powalczy na scenie o tytuł Najpiękniejszego. Od lat w konkursie startuje Podgórskie Centrum Kultury. Stworzyło go kilkadziesiąt dzieciaków wraz z opiekunką, Sabiną Czerniawską, instruktorką plastyki w Centrum Kultury Podgórza.

Smok nie może mieć więcej niż 15 metrów i trzymamy się tych wymiarów. Ma na imię Pegragonus i nie jest sam, tylko ze szkołą latania. Ma skrzydła i będzie miał grupę asystujących mu małych smoczków, małych lotników - wyjaśnia Sabina Czerniawska.

Smok ma piękną białą skórę, ale mieni się wieloma kolorami. Powstał m.in. ze starych programów centrum, ma więc wymiar ekologiczny.

Nie jest łatwo zrobić smoka - przyznaje jedna z uczestniczek zajęć - najpierw trzeba uformować ciało, a potem trudno się robi, bo trzeba wszystko sklejać klejem. Nasz jest dziewczynką.

Adolf Weltschek, dyrektor Teatru Groteska w Krakowie RMF FM, Jacek Skóra / RMF FM

Wielka Parada Smoków to impreza organizowana od 2000 roku przez Teatr Groteska. Jej pomysłodawcą jest dyrektor tego teatru Adolf Weltschek. Wydarzenie na stałe wpisało się w kulturową mapę Krakowa - przyciąga nie tylko mieszkańców miasta, ale również tysiące miłośników smoków z całej Polski, Europy i świata. Imprezie patronuje RMF FM.