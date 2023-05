​Małopolska od zawsze była kolebką sportów motorowych, a w szczególności rajdów. Za sprawą Valvoline Rajdu Małopolski 2023 udało się po 15 latach przywrócić do tego regionu Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski. Docenieniem starań organizatorów rajdu jest podpisanie umowy partnerskiej z Województwem Małopolskim. Impreza odbędzie się w dniach od 6 do 8 lipca w okolicach Makowa Podhalańskiego.

Valvoline. Rajd Małopolski / Valvoline. Rajd Małopolski /

Motorsport ma w Małopolsce wielu wiernych fanów i oddanych kibiców. To stąd pochodzi wielu utalentowanych i zasłużonych dla polskich rajdów sportowców jak Janusz Kulig, Robert Kubica, Jan i Michał Kościuszko czy Szymon Gospodarczyk. Powyższą miłość i oddanie dla rajdów w tym regionie potwierdziły dwie ostatnie edycje Valvoline Rajdu Małopolski, które przy swoich trasach zgromadziły rzesze spragnionych sportowych emocji kibiców.

W tym roku ranga wydarzenia, rozgrywanego 6-8 lipca, będzie jeszcze wyższa, gdyż do Małopolski zjadą najszybsi kierowcy w kraju walczący o tytuł Rajdowego Samochodowego Mistrza Polski.

Małopolska kocha rajdy samochodowe. Od kilku lat właśnie z tej miłości staramy się dać kibicom najlepszą imprezę motorsportową w naszym regionie. Wsparcie Województwa Małopolskiego to dla nas wielkie wyróżnienie i dodatkowy prestiż dla Valvoline Rajdu Małopolski. Dziękujemy za to zaufanie i zapraszamy już wszystkich kibiców w dniach 6 do 8 lipca do Makowa Podhalańskiego i okolic - mówi Gabriel Borowy, przewodniczący komitetu organizacyjnego.

120 km jazdy na czas przez 13 miejscowości

Ponad 100 załóg będzie rywalizować na trasach dwóch powiatów: suskiego i wadowickiego.

Dwa dni zmagań, jedenaście odcinków specjalnych, w tym pięć wieczorno-nocnych. Prolog ze startem w centrum Makowa Podhalańskiego. Wreszcie dwudniowa relacja w telewizji oraz w Internecie, z wykorzystaniem kilkunastu kamer, pokazująca nie tylko zmagania kierowców, ale także piękno naszego regionu. To wspólny sukces organizatorów i samorządu województwa, który wspiera wydarzenie od samego początku. Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju województwa, Małopolska wspiera wydarzenia sportowe najwyższej rangi. Valvoline Rajd Małopolski znalazł się w doborowym towarzystwie Igrzysk Europejskich, mistrzostw świata szczypiornistów, Pucharu Świata w skokach narciarskich, kolarskiego Małopolskiego Wyścigu Górskiego czy samochodowego Wyścigu Górskiego Limanowa - Przełęcz pod Ostrą. Niech Valvoline Rajd Małopolski wszystkim - organizatorom, zawodnikom i kibicom - dostarczy niezapomnianych sportowych emocji. Serdecznie zapraszam do podziwiania i smakowania Małopolski - mówi Witold Kozłowski, Marszałek Województwa Małopolskiego.

Valvoline Rajd Małopolski z bazą w Makowie Podhalańskim stanowi czwartą rundę Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski, a także rundy MOTUL Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski, Rajdowych Mistrzostw Południa oraz Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska.

Rajd odbędzie się pod patronatem Radia RMF FM.