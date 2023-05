Do roku 2027 powinny powstać dwa odcinki drogi ekspresowej S12 na Lubelszczyźnie prowadzące do granicy z Ukrainą: Piaski - Dorohucza oraz Chełm - Dorohusk. Koszt ich wybudowania to 1,3 mld zł. GDDKiA podpisała właśnie umowę z wykonawcą na zaprojektowanie i budowę obu tych odcinków.

S 12 / GDDKiA Lublin / GDDKiA Przetargi na wyłonienie wykonawców zostały ogłoszone jesienią. Realizacją odcinka Piaski - Dorohucza zainteresowanych było 10 podmiotów, a najkorzystniejszą ofertę, opiewającą na ok. 358 mln zł złożyło Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor. Oferta tej firmy, o wartości 1 mld zł, była też najkorzystniejsza spośród 12 złożonych w przetargu na zaprojektowanie i budowę odcinka Chełm - Dorohusk. Wykonawca będzie miał 3 lata i 3 miesiące na realizację inwestycji, nie wliczając w to okresów zimowych, od 16 grudnia do 15 marca. Co powstanie? Odcinek S12 między Piaskami a Dorohuczą będzie miał 9,8 km. Nowa ekspresówka będzie zaczynać się w istniejącym węźle Piaski Wschód i początkowo będzie przebiegać po północnej stronie obecnej drogi krajowej12, przetnie ją i od południa ominie Biskupice. Koniec tego odcinka S12 planowany jest na wysokości Pełczyna, gdzie kierowcy zjadą na DK12. Z kolei początek 23-kilometrowego odcinka między Chełmem a Dorohuskiem zaplanowano w miejscowości Srebrzyszcze, gdzie ekspresówka przetnie istniejącą DK12. Dalej trasa S12 przebiegać będzie po południowej stronie obecnej drogi krajowej. Ominie m.in. rezerwat przyrody Roskosz oraz miejscowość Pławanice. Za Teosinem, gdzie planowana jest budowa Miejsc Obsługi Podróżnych, przekroczy linię kolejową nr 7 relacji Warszawa - Dorohusk. W okolicach miejscowości Okopy powstanie węzeł drogowy Dorohusk. Mapa przyszłych inwestycji / GDDKiA Lublin / GDDKiA GDDKiA poinformowało, że wraz z budową odcinka S12 Chełm - Dorohusk wykonane zostaną dojazdowe do obsługi drogowego przejścia granicznego w Dorohusku oraz do planowego Terminala Samochodowego w Okopach Inwestycja będzie sfinansowana przez wojewodę lubelskiego. W podpisaniu umowy z wykonawcą uczestniczył minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, który mówi, że budowy drogi ekspresowej S12 "otwiera ona ziemię chełmską na Europę, daje jej świeży powiew, ale przede wszystkim możliwość dostępu dla wszystkich, którzy chcieliby i będą tu prowadzić działalność gospodarczą". Poinformował, że praktycznie cała droga ekspresowa S12 na wschód od Puław jest w realizacji, a na zachód od Puław do centrum kraju trwają prace przygotowawcze.