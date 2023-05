Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłosił dwa konkursy inspirowane osobą i twórczością Wisławy Szymborskiej, aby uczcić 100-lecie urodzin poetki. Są to: „Naśladowanie Szymborskiej” na wiersz oraz „Memy o Szymborskiej” z wykorzystaniem wizerunku poetki.

Spotkanie z Wisławą Szymborską w Zakopanem w 1996 roku / Jacek Bednarczyk / PAP

Jak przekazało w środę biuro prasowe UJ, konkurs "Naśladowanie Szymborskiej" adresowany jest do osób studiujących we wszystkich krakowskich szkołach wyższych, publicznych i niepublicznych. Zadaniem uczestników jest napisanie utworu poetyckiego, stanowiącego parafrazę, parodię, persyflaż lub innego rodzaju imitację jednego z dziesięciu wierszy Wisławy Szymborskiej, zaproponowanych przez organizatora.

Konkurs "Memy o Szymborskiej" skierowany jest natomiast do osób uczących się we wszystkich krakowskich szkołach średnich, publicznych i niepublicznych, oraz w szkołach średnich na terenie całej Polski, noszących imię Wisławy Szymborskiej. "Licealiści i licealistki, którzy zgłoszą chęć wzięcia udziału w konkursie, zobowiązani są do stworzenia utworu graficznego - mema - na bazie jednej z pięciu fotografii Wisławy Szymborskiej, zaproponowanych przez organizatora" - poinformowano.

W przypadku obydwu konkursów zgłoszenia są przyjmowane do 30 maja 2023 r., a ogłoszenie wyników konkursów będzie jednym z punktów programu uroczystego Dnia Szymborskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim zaplanowanego na 12 czerwca 2023 roku.

Nagrody rzeczowe sponsoruje Fundacja Wisławy Szymborskiej i Uniwersytet Jagielloński, zaś najlepsze prace zostaną opublikowane w periodyku Wydziału Polonistyki UJ "Wielogłos" lub "Konteksty Kultury".