Tusk zabrał głos po zwycięstwie Gibały. Padła deklaracja ws. metra w Krakowie

Premier o współpracy z nowym prezydentem Krakowa
Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej premier Donald Tusk odniósł się do wyników przedterminowych wyborów prezydenckich w Krakowie. Zwycięzcą został Łukasz Gibała, który uzyskał 62,12 proc. głosów. Premier podkreślił, że szanuje decyzję wyborców i zamierza współpracować z nowym prezydentem miasta na takich samych zasadach jak z innymi samorządowcami.
Budowa metra w Krakowie priorytetem rządu
Premier Tusk zapewnił, że projekt budowy metra w Krakowie musi zostać zrealizowany. Podkreślił, że poprawa komunikacji w mieście to „absolutna konieczność”, a rząd będzie wspierał wszelkie działania zmierzające do realizacji tej inwestycji. Na pewno będziemy pomagać w realizacji tego projektu – zadeklarował szef rządu.
Wyniki wyborów i polityczne komentarze
W przedterminowych wyborach w Krakowie Łukasz Gibała pokonał Monikę Piątkowską, która zdobyła 37,88 proc. głosów. Premier odniósł się także do komentarzy polityków opozycji, podkreślając, że Koalicja Obywatelska „zdała egzamin”, a jej kandydatka uzyskała blisko 40 proc. głosów. Tusk dodał, że nie zamierza różnicować współpracy rządu z samorządami ze względu na ich polityczne barwy.
Przedterminowe wybory w Krakowie
Wybory w Krakowie zostały zorganizowane po odwołaniu w maju poprzedniego prezydenta miasta, Aleksandra Miszalskiego. W poprzednich wyborach w 2024 roku Miszalski wygrał z Gibałą różnicą 5 434 głosów, a frekwencja wyniosła 45,50 proc.