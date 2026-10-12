Tusk zabrał głos po zwycięstwie Gibały. Padła deklaracja ws. metra w Krakowie

RMF24

Premier Donald Tusk zapewnił, że rząd będzie współpracował z nowym prezydentem Krakowa, Łukaszem Gibałą, na takich samych zasadach jak z innymi samorządowcami. Szef rządu podkreślił także konieczność realizacji projektu budowy metra w Krakowie.

Premier o współpracy z nowym prezydentem Krakowa

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej premier Donald Tusk odniósł się do wyników przedterminowych wyborów prezydenckich w Krakowie. Zwycięzcą został Łukasz Gibała, który uzyskał 62,12 proc. głosów. Premier podkreślił, że szanuje decyzję wyborców i zamierza współpracować z nowym prezydentem miasta na takich samych zasadach jak z innymi samorządowcami.

Budowa metra w Krakowie priorytetem rządu

Premier Tusk zapewnił, że projekt budowy metra w Krakowie musi zostać zrealizowany. Podkreślił, że poprawa komunikacji w mieście to „absolutna konieczność”, a rząd będzie wspierał wszelkie działania zmierzające do realizacji tej inwestycji. Na pewno będziemy pomagać w realizacji tego projektu – zadeklarował szef rządu.

Łukasz Gibała: Wszystkie szafy otworzymy na oścież. Sam jestem ciekaw, co z nich wypadnie „Wszystkie szafy otworzymy na oścież. Dokładnie pokażemy mieszkańcom, co w nich jest. Sam jestem ciekaw, co wypadnie” - powiedział w rozmowie na antenie internetowego Radia RMF24 Łukasz Gibała, prezydent elekt Krakowa. Dopytywany, czy spodziewa się…

Wyniki wyborów i polityczne komentarze

W przedterminowych wyborach w Krakowie Łukasz Gibała pokonał Monikę Piątkowską, która zdobyła 37,88 proc. głosów. Premier odniósł się także do komentarzy polityków opozycji, podkreślając, że Koalicja Obywatelska „zdała egzamin”, a jej kandydatka uzyskała blisko 40 proc. głosów. Tusk dodał, że nie zamierza różnicować współpracy rządu z samorządami ze względu na ich polityczne barwy.

Przedterminowe wybory w Krakowie

Wybory w Krakowie zostały zorganizowane po odwołaniu w maju poprzedniego prezydenta miasta, Aleksandra Miszalskiego. W poprzednich wyborach w 2024 roku Miszalski wygrał z Gibałą różnicą 5 434 głosów, a frekwencja wyniosła 45,50 proc.