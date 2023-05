Najwcześniej we wrześniu uruchomiona zostanie linia tramwajowa do Górki Narodowej. Inwestycja miała być gotowa już w grudniu 2022 roku. Jest opóźniona o co najmniej dziewięć miesięcy i droższa o ok. 200 mln zł. Wpływ na to miała pandemia, wybuch wojny na Ukrainie i wzrost ceny stali konstrukcyjnej.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Prace są zaawansowane w 80 proc. Do wykonania jest jeszcze pętla tramwajowa Górka Narodowa, terminal autobusowy oraz dwupoziomowy, modułowy parking park and ride. Koniec inwestycji przed nami: to jesień - mówił RMF FM Jan Machowski, rzecznik prasowy Zarządu Inwestycji Miejskich. Wykonawca łączy elementy torowiska tramwajowego po obu stronach ulicy Opolskiej, tak żeby tramwaje jesienią mogły pojechać na północ. Chcielibyśmy, żeby ta inwestycja skończyła się w tym roku. To projekt dofinasowany z UE. Budowa linii tramwajowej ma kosztować 550 mln zł. Pierwotnie szacowano, że będzie to ok. 350 mln zł. Koszty wzrosły m.in. z powodu drożejącej stali. Miasto otrzymało dodatkowe pieniądze z UE i ze środków rządowych w związku z Igrzyskami Europejskimi.



Opracowanie: Małgorzata Wosion