Niemal 30 projektów zgłoszono do konkursu na projekt nowej fontanny, która pojawi się na Rynku Głównym w Krakowie. Ma ona zastąpić wyłączoną w 2023 roku instalację "Kryształ" i wpisać się w zabytkowe otoczenie Parku Kulturowego. "Będzie kwadrat z marmuru, a kwadrat będzie otaczał nieckę. Nad nią będzie unosiła się duża rzeźba z brązu odtwarzająca krajobraz okolic Krakowa (...). Z tego będzie wypływała woda" - zapowiada Janusz Sepioł, główny architekt miasta. Nową fontannę zaprojektował architekt Michał Gdak z Kielc, który pokonał dwie krakowskie pracownie.

Nowa fontanna na Rynku Głównym w Krakowie - rozstrzygnięto konkurs / /Zarząd Infrastruktury Wodnej w Krakowie / Shutterstock

Nową fontannę na Rynku Głównym w Krakowie zaprojektuje architekt Michał Gdak z Kielc.

Projekt odwołuje się do naturalnego dziedzictwa Krakowa. Zdjęcia zobaczysz poniżej.

Zwycięzca zostanie teraz zaproszony do negocjacji dotyczących opracowania pełnej dokumentacji projektowej oraz nadzoru nad realizacją inwestycji.

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Na krakowskim rynku stanie fontanna inspirowana rzekami i wzgórzami

28 projektów zgłoszono do konkursu na projekt nowej fontanny, która pojawi się na krakowskim Rynku Głównym, zastępując nieestetyczną i przeciekającą budowlę znajdującą się między Bazyliką Mariacką a Sukiennicami. Nowa fontanna według planów ma działać od wiosny 2028 roku. Zwycięzcą konkursu na projekt fontanny został architekt Michał Gdak z Kielc, który pokonał dwie krakowskie pracownie.

O tym, jak będzie ona wyglądać, opowiedział reporterowi RMF FM Pawłowi Koniecznemu główny architekt miasta Krakowa Janusz Sepioł.

Będzie kwadrat z marmuru, gdzie można będzie usiąść i ten kwadrat będzie otaczał nieckę. Nad nią będzie unosiła się duża rzeźba z brązu, odzwierciedlająca krajobraz okolic Krakowa, a więc Garb Tenczyński, Wawel, wzgórza. Z tego będzie wypływała woda i ona będzie płynąć tak mniej więcej jak rzeki krakowskie - Wisła, Rudawa, Serafa, Prądnik. Te wody będą się mieszać, kotłować i spadać na krawędzi tej rzeźby do dolnej niecki - powiedział Janusz Sepioł.

/ Zarząd Infrastruktury Wodnej w Krakowie / Materiały prasowe

Autorem zwycięskiego projektu jest Michał Gdak z Kielc

Sąd konkursowy wyłonił laureatów spośród 28 zgłoszonych prac:

I miejsce - Michał Gdak;

II miejsce - DDL Architekci (30 tys. zł), zespół autorski: Mateusz Dudek, Aleksandra Dzienniak, Marek Dunikowski, Szymon Misiak, Agnieszka Święs;

III miejsce - Dominik Przygodzki (20 tys. zł).

Zwycięzcą konkursu na projekt nowej fontanny został architekt Michał Gdak z Kielc, który pokonał dwie krakowskie pracownie. Inspiracją był, jak informuje Zarząd Infrastruktury Wodnej w Krakowie, krajobraz makroregionu Krakowa - sieć rzek i potoków, które kształtują miasto i jego tożsamość.

Wizualizacja nowej fontanny / Zarząd Infrastruktury Wodnej w Krakowie / Materiały prasowe

Wizualizacja nowej fontanny / Zarząd Infrastruktury Wodnej w Krakowie / Materiały prasowe

"Projekt doskonale wpisuje się w przestrzeń tej części Rynku Głównego. Nie konkuruje z Sukiennicami, a tym bardziej z frontonem Kościoła Mariackiego. Nie możemy w tym miejscu budować form, które byłyby kontrowersyjne. To projekt, który z szacunkiem odnosi się do tego, że Kraków znajduje się na liście dziedzictwa kulturowego UNESCO. Tym bardziej cieszy nas, że projekt nie tylko znalazł się wśród finalistów, ale jest zwycięzcą konkursu" - uzasadnia prof. Jan Tutaj, dziekan Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

Zwycięski projekt wybrała komisja w składzie: Janusz Sepioł - Główny Architekt Miasta, Biuro Architekta Miasta UMK, Marcin Włodarczyk, Marta Kutniowska - Plastyk Miasta, Biuro Architekta Miasta UMK, Michał Niezabitowski - dyrektor Muzeum Krakowa, Jan Tutaj - Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Katarzyna Urbańska - Małopolska Wojewódzka Konserwator Zabytków, Małopolski Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie. Szymon Wojciechowski - Pracownia APA Wojciechowski Architekci, Beata Kondel - p.o. dyrektora Zarządu Infrastruktury Wodnej w Krakowie.