"Na terenie naszej gminy pojawiły się korowódki dębówki – owady stanowiące zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt (...). Przypominamy, że obowiązek unieszkodliwienia gąsienic znajdujących się na prywatnych posesjach należy do właścicieli działek" - alarmuje gmina Kłaj w województwie małopolskim. Podobny komunikat wydała też gmina Koneck w województwie kujawsko-pomorskim. Toksyna zawarta we włoskach korowódki dębówki wywołuje silne reakcje alergiczne, a nawet duszności. Jest też niebezpieczna dla psów i kotów. Co zrobić w razie kontaktu z tym owadem?

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Ostrzeżenia o obecności groźnych gąsienic pojawiły się ostatnio w gminach Kłaj (Małopolska) i Koneck (Kujawsko-Pomorskie).

Ich włoski powodują mogą być niezwykle niebezpieczne. Dlaczego? O tym poniżej.

W razie kontaktu z gąsienicą należy zdjąć ubranie, usunąć włoski taśmą klejącą, przemyć skórę, nie drapać i w przypadku poważnych reakcji udać się do lekarza.

Korowódka dębówka stanowi też zagrożenie dla zwierząt domowych, które mogą wymagać pilnej pomocy weterynaryjnej.

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Uwaga na gąsienice korowódki dębówki - są wysoce toksyczne

Korowódka dębówka to motyl nocny, którego gąsienica przyciąga uwagę leśników i spacerowiczów. Dorosły osobnik ma szare skrzydła o rozpiętości około 25 mm i prowadzi nocny tryb życia. Żywi się liśćmi dębów.

Największe zagrożenie stanowią nie same motyle, a ich gąsienice, które pojawiają się na drzewach w maju. Żyją w koloniach, żerując głównie na liściach dębów, choć można je spotkać także na jesionach, bukach, kasztanach, brzozach, śliwach, leszczynach oraz wierzbach. Charakterystyczny dla tego gatunku jest sposób przemieszczania - po zmroku gąsienice tworzą "korowód", wędrując jedna za drugą po pniach i gałęziach drzew.

Korowódki dębówki posiadają tysiące mikroskopijnych, łamliwych włosków, roznoszonych przez wiatr, zawierających toksynę - taumetopopeinę.

Korowódki dębówki wywołują silne alergie

Parzące włoski gąsienic mogą się unosić w powietrzu i powodować:

silne podrażnienia skóry,

swędzącą wysypkę i reakcje alergiczne,

podrażnienie oczu, a nawet zapalenie spojówek,

kaszel oraz trudności z oddychaniem,

mogą wywołać nawet wstrząs anafilaktyczny.

Korowódki dębówki w Małopolsce i Kujawsko-Pomorskiem

W ostatnich dniach o pojawieniu się tych groźnych owadów poinformowały dwie gminy: Kłaj w województwie małopolskim oraz Koneck w województwie kujawsko-pomorskim.

Podano, co zrobić, kiedy dojdzie do kontaktu z gąsienicą korowódką dębówką:

zdejmij ubranie, na których mogą być szkodliwe włoski - wypierz je w min. 60 stopniach

jeśli włoski znajdują się bezpośrednio na skórze, usuń je za pomocą taśmy klejącej - po prostu przyłóż klejącą stroną do miejsc, gdzie mogą znajdować się włoski gąsienicy i odklej; w razie konieczności czynność powtórz wielokrotnie, zmieniając kawałki taśmy,

podrażnione miejsca przemyj letnią wodą,

nie drap i nie pocieraj zmian alergicznych, jakie wystąpiły na skórze,

gdy włoski gąsienicy dostaną się do oczu, albo spowodują silną rekcję alergiczną skontaktuj się z lekarzem.

Korowódka dębówka może być też groźna dla kotów i psów. Z powodu zetknięcia się ze szczeciną korowódki dębówki w początkowej fazie najczęściej zaczynają się one intensywnie ślinić, mają problemy z piciem i spożywaniem pokarmów, a na ich ciele mogą pojawić się drobne rany. W takich przypadkach niezbędna jest natychmiastowa pomoc weterynarza.