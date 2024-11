20 października 2025 roku w krakowskiej Tauron Arenie wystąpi uwielbiany przez polskich fanów Sting. Artysta zagra koncert pod Wawelem w ramach trasy "STING 3.0", którą promuje piosenka "I Wrote Your Name (Upon My Heart)". Utwór zmiksował czterokrotny zdobywca nagrody Grammy, Robert Orton. Członkowie fanklubu Stinga będą mieli możliwość skorzystania ze specjalnej przedsprzedaży na stronie sting.com. Sprzedaż biletów rozpocznie się tam we wtorek, 12 listopada o godz. 13. Ogólna sprzedaż wystartuje natomiast w piątek, 15 listopada o godz. 12 na livenation.pl.

