Sporo osób skorzystało dziś z pierwszej "Środy z Farmaceutą" w małopolskim NFZ. To druga edycja akcji, podczas której każdy może skonsultować ze specjalistą zażywane leki. To także okazja do wykonania podstawowych badań - pomiaru ciśnienia i poziomu cukru we krwi.

(Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock Polipragmazja, czyli wielolekowość może być naprawdę niebezpieczna - ostrzegają eksperci. Pomóc zweryfikować przyjmowane preparaty mają właśnie bezpłatne konsultacje z farmaceutami Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie. Pierwsza "środa z farmaceutami" odbyła się dziś - 19 lutego. Choć nadużywanie leków najbardziej niebezpieczne jest dla seniorów, to nasza akcja jest dla każdego. Dziś odwiedziło nas sporo osób w różnym wieku. Były osoby, które naprawdę się przygotowały i przyniosły ze sobą listę zażywanych leków. Były także osoby, które pytały o suplementy. To szczególnie ważne, bo leki przepisują lekarze, a suplementy przyjmujemy sami, często bez konsultacji z lekarzem - mówi w rozmowie z reporterką RMF FM Agatą Guz, Aleksandra Kwiecień z małopolskiego NFZ. Bezpłatne konsultacje ze specjalistami Okręgowej Izby Aptekarskiej będą odbywać się w NFZ przy ul. Wadowickiej w Krakowie co miesiąc - do końca roku. Zawsze rozpoczynają się o godz. 12:00 i trwają do 14:00. Warto pamiętać, by na spotkanie zabrać listę przyjmowanych lekarstw lub opakowania preparatów. Co ważne - farmaceuci wykonują też podstawowe badania - mierzą ciśnienie i badają poziom cukru. Na podstawie wyników mogą dać konkretne wskazania - dodaje Aleksandra Kwiecień. Terminy "śród z farmaceutą" w małopolskim NFZ to: 19 marca, 23 kwietnia, 21 maja, 25 czerwca, 23 lipca, 27 sierpnia, 24 września, 22 października, 26 listopada, 17 grudnia. Na spotkania nie trzeba się wcześniej umawiać. Zobacz również: "Ostatni moment, aby zmienić kandydata". Tusk apeluje do Kaczyńskiego

