Wojewoda małopolski Łukasz Kmita chce odebrać siostrom prezentkom prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie. To tam miało dochodzić do znęcania się nad niepełnosprawnymi pensjonariuszami, głównie dziećmi. Wśród najbardziej dramatycznych relacji jest bicie podopiecznych np. mopem, kopanie dzieci, przywiązywanie ich do łóżek i zamykanie w klatce.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Portal Wirtualna Polska opublikował w poniedziałek artykuł, w którym napisał o przypadkach znęcania się nad mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie pod Krakowem, którego miały się dopuszczać zakonnice prezentki prowadzące placówkę oraz pracownicy. Wiązanie do łóżek, zamykanie w klatce, bicie mopem - to tylko niektóre kary wymierzane dzieciom z niepełnosprawnościami, o których czytamy na portalu. Informacje o znęcaniu się nad podopiecznymi w Jordanowie ujawniły portalowi pracownice DPS-u i rodzice dzieci po tym, jak jedna z sióstr miała pobić 13-letnią dziewczynkę. Siostra dyrektor DPS-u usłyszała już zarzut utrudniania śledztwa, a jedna z sióstr zarzut znęcania się nad dziećmi oraz naruszenie nietykalności cielesnej jednej z małoletnich podopiecznych. Wojewoda: Prowadzenie DPS-u to zadanie powiatu Niewykluczone, że już niedługo to samorząd przejmie prowadzenie DPS-u. Kontrola w Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie wciąż trwa. Dla nas najważniejsze jest dobro dzieci, dlatego już od kilku dni rozmawiamy ze starostą, aby to starosta przejął prowadzenie domu pomocy społecznej - mówi RMF FM wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Jak zaznacza, "w tej chwili DPS prowadzą siostry, ale jest to zadanie własne powiatu" i "to samorząd powiatowy powinien zabezpieczyć funkcjonowanie domu pomocy społecznej". Moje oczekiwanie jest następujące: siostry, w związku z tą sytuacją, która się wydarzyła, porozumieją się z powiatem i to powiat będzie organem założycielskim dla nowego domu pomocy społecznej. Urząd wojewódzki będzie wspierał ten proces, aby ci pensjonariusze, którzy przebywają w tym miejscu, mogli mieć zapewnione właściwe warunki, aby nie dochodziło do żadnych niepokojących sytuacji - powiedział wojewoda małopolski. Cytat Siostry mają o tym rozmawiać ze starostą. Mam nadzieję, że siostry podejmą właściwą decyzję i że to zadanie, co prawda w tym budynku, ale będzie prowadzone przez samorząd, czyli przez instytucję, która jest do tego uprawniona i która otrzymuje środki na prowadzenie tego celu - mówi wojewoda małopolski. Dziennikarz RMF FM Marek Balawajder zapytał wojewodę, czy w związku z tym, że obiekt jest własnością sióstr, proponowane rozwiązanie miałoby polegać na dzierżawie. Tutaj liczymy na to, że samorząd, czyli powiat suski uzgodni to z siostrami. Dla mnie najlepszym rozwiązaniem byłoby użyczenie przez zgromadzenie powiatowi suskiemu tej części budynku, która należy do zgromadzenia, natomiast formalnie za prowadzenie domu pomocy społecznej dla tych osób w najcięższej sytuacji, byłby odpowiedzialny powiat - powiedział Łukasz Kmita. Na czym polega kontrola? Chcemy przeanalizować wszystkie wątki. Chcemy dokładnie określić także, czy pojawiały się sygnały z innych źródeł - powiedział Łukasz Kmita. Wojewoda podkreślił, że kilka dni temu kontrolę przeprowadził Sanepid. Instytucja nie miała uwag. W 2021 roku także sąd przeprowadził kontrolę w tym budynku i była bez zastrzeżeń. Wobec powyższego chcemy też sprawdzić, w jaki sposób te kontrole były przeprowadzone i czy rzeczywiści w czasie kontroli to urzędnicy nie zauważyli pewnych nieprawidłowości, w co śmiem wątpić - stwierdził wojewoda małopolski. Cytat Prawdopodobnie, w czasie kontroli, zazwyczaj tak bywa, cała sytuacja na miejscu była w porządku, nie dochodziło do żadnych nieprawidłowości. Stąd urzędnicy nie odnotowali tych nieprawidłowości, o których mowa w materiałach dziennikarskich - dodał Łukasz Kmita. Większość personelu to osoby świeckie, w ośrodku przebywa ponad 40 pensjonariuszy. Zobacz również: Horror w DPS-ie w Jordanowie. Zakonnice miały bić i przywiązywać do łóżek niepełnosprawne dzieci

Horror w DPS-ie w Jordanowie. Przełożona zgromadzenia: Te zarzuty to bzdury Opracowanie: Paweł Kmiecik