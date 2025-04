18. edycja Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA startuje już dzisiaj i potrwa do 4 maja 2025 roku. Zwycięzców w konkursach poznamy podczas Gali Zamknięcia 3 maja - wybierze ich międzynarodowe jury, wśród członków m.in.: wybitna polska reżyserka Agnieszka Smoczyńska, a także producentka „Konklawe” oraz nominowana do Oscara wybitna kostiumografka. 200 filmów, 350 punktów w programie, 24 pokazy plenerowe i 400 gości.

Rusza 18. Mastercard OFF CAMERA (25.04 - 04.05.2025) : Krakowski festiwal kina niezależnego z bogatym programem filmowym i licznymi wydarzeniami.

Wśród oceniających m.in. Agnieszka Smoczyńska i nominowane do Oscara Bina Daigeler oraz Andrea Riseborough. Gościem specjalnym będzie Mia Wasikowska , która odbierze nagrodę "Pod Prąd".

Festiwal oferuje konkursy z pulą nagród pieniężnych oraz ciekawe sekcje tematyczne i bezpłatne kina plenerowe.

Gala Otwarcia

Przed nami Gala Otwarcia w Kinie Kijów, którą poprowadzą Agnieszka Hyży oraz Maks Behr. Filmem otwarcia będzie "Wyspa Bergmana" w reżyserii Mii Hansen-Løve, a obecna będzie grająca w filmie Mia Wasikowska. Złoży ona odcisk swojej dłoni oraz odbierze ona nagrodę "Pod Prąd" - dla tych, którzy nie tylko mają odwagę podążać własnymi ścieżkami artystycznymi, ale też wyznaczać nowe trendy w światowym kinie.

Konkurs Główny "Wytyczanie Drogi"

Już po raz osiemnasty zostanie wyłoniony zwycięzca w Międzynarodowym Konkursie Głównym "Wytyczanie Drogi" o Krakowską Nagrodę Filmową Andrzeja Wajdy. Wysokość nagrody to aż 25 000 dolarów, a o tym kto ją dostanie rozstrzygną jurorki:

Agnieszka Smoczyńska - laureatka licznych nagród filmowych, w tym Złotych Lwów za "Silent Twins", nagrody za najlepszy debiut reżyserski lub drugi film na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni;

- laureatka licznych nagród filmowych, w tym Złotych Lwów za "Silent Twins", nagrody za najlepszy debiut reżyserski lub drugi film na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni; Bina Daigeler - kostiumografka, która ma na swoim koncie kostiumy do takich filmów jak: ostatni film Pedro Almodóvara "W pokoju obok", "TÁR" Todda Field’a, czy film aktorski Disney’a "Mulan", w reżyserii Niki Caro, za który dostała swoją pierwszą nominację do Oskara oraz wygrała nagrodę CDGA za wybitne kostiumy w filmie fantasy;

- kostiumografka, która ma na swoim koncie kostiumy do takich filmów jak: ostatni film Pedro Almodóvara "W pokoju obok", "TÁR" Todda Field’a, czy film aktorski Disney’a "Mulan", w reżyserii Niki Caro, za który dostała swoją pierwszą nominację do Oskara oraz wygrała nagrodę CDGA za wybitne kostiumy w filmie fantasy; nominowana do Oscara brytyjska aktorka Andrea Riseborough zachwyca zarówno widzów, jak i krytyków, a jej dorobek obejmuje role w filmach takich jak "Dla Leslie", "Amsterdam", "Szalony świat Louisa Waina" czy "Luxor", za które zdobywała liczne nagrody i nominacje, w tym BIFA i British Independent Film Award,

zachwyca zarówno widzów, jak i krytyków, a jej dorobek obejmuje role w filmach takich jak "Dla Leslie", "Amsterdam", "Szalony świat Louisa Waina" czy "Luxor", za które zdobywała liczne nagrody i nominacje, w tym BIFA i British Independent Film Award, a także Alice Dawson - producentka nagrodzonego Oscarem filmu Edwarda Bergera "Konklawe" z Ralphem Fiennes i Stanley’em Tucci.

W tym roku publiczność w ramach Konkursu Głównego będzie mogła zobaczyć filmy: "Brzydka siostra" (reż. Emilie Blichfeldt), "Chlorophyll" (reż. Ivana Gloria), "Dobra siostra" (reż. Sarah Miro Fischer), "Gülizar" (reż. Belkıs Bayrak), "My Fathers' Daughter" (reż. Egil Pedersen), "Pierce" (reż. Nelicia Low), "Rabia" (reż. Mareike Engelhardt), "Sister Midnight" (reż. Karan Kandhari), "Smaragda - I Got Thick Skin and I Can’t Jump" (reż. Emilios Avraam) oraz "To nie mój film" (reż. Maria Zbąska).

To, co w rodzimym kinie najlepsze

W tegorocznym Konkursie Polskich Filmów Fabularnych Mastercard OFF CAMERA dziesięć polskich fabuł zawalczy o nagrodę w wysokości 100 000 złotych. O tym, kto ją zdobędzie, zadecydują:

Dixie Chassay - reżyserka castingu do takich filmów jak: "Diuna: część druga", "Biedne istoty", czy "Faworyta";

- reżyserka castingu do takich filmów jak: "Diuna: część druga", "Biedne istoty", czy "Faworyta"; Allison Gardner - dyrektorka generalna Glasgow Film;

- dyrektorka generalna Glasgow Film; oraz Tonia Noyabrova - ukraińska reżyserka, scenarzystka i producentka.

Wybiorą one spośród dziesięciu polskich produkcji: "Innego końca nie będzie" (reż. Monika Majorek), "Kulej. Dwie strony medalu" (reż. Xawery Żuławski), "Lany poniedziałek" (reż. Justyna Mytnik), "Rzeczy niezbędne" (reż. Kamila Tarabura), "Sezony" (reż. Michał Grzybowski), "Simona Kossak" (reż. Adrian Panek), "Skrzyżowanie" (reż. Dominika Montean-Pańków), "Światłoczuła" (reż. Tadeusz Śliwa), "Utrata równowagi" (reż. Korek Bojanowski), "Życie dla początkujących" (reż. Paweł Podolski).

Nagrody dla aktorów, aktorek i wschodzących gwiazd

Jury Konkursu Polskich Filmów Fabularnych przyzna także nagrody aktorskie.

Nominowane w kategorii Najlepsza Aktorka są (nagroda: 10 000 zł, partner nagrody: Albert Riele/Apart.pl):

Sandra Drzymalska ("Simona Kossak"),

Agnieszka Dulęba-Kasza ("Sezony"),

Nel Kaczmarek ("Lany poniedziałek", "Utrata równowagi"),

Michalina Olszańska ("Kulej. Dwie strony medalu")

oraz Maja Pankiewicz ("Innego końca nie będzie").

Nominowanymi w kategorii Najlepszy Aktor są (nagroda: 10 000 zł, partner nagrody: zondacrypto):

Jan Englert ("Skrzyżowanie"),

Ignacy Liss ("Światłoczuła"),

Michał Sikorski ("Życie dla początkujących"),

Łukasz Simlat ("Sezony"),

Tomasz Włosok ("Kulej. Dwie strony medalu").

Przyznana zostanie również nagroda Mastercard Rising Star za najlepszy debiut aktorski w filmie pełnometrażowym (nagroda: 10 000 zł, partner nagrody: Mastercard), nominowanymi są:

Matylda Giegżno ("Światłoczuła"),

Magdalena Maścianica ("Życie dla początkujących"),

Julia Polaczek ("Lany poniedziałek").

Głos twórczyń polskiego kina

Nagroda Female Voice dla Kobiet Filmu jest przyznawana wybitnie uzdolnionym kobietom, które na co dzień aktywnie działają w polskiej branży filmowej. Wyróżnienie ma na celu wspieranie kobiet w realizowaniu ich artystycznych projektów i zawodowych planów w mocno zmaskulinizowanym świecie kina. Co roku nominowanych jest pięć twórczyń, a laureatka jest wybierana przez Jury Konkursu Polskich Filmów Fabularnych. Nagrodę po raz pierwszy przyznano w 2023 roku. Wartość nagrody to aż 50 000 zł, a jej partnerami są Bank BNP Paribas i Mastercard.

W tym roku nominowane są:

Maria Leźnicka (producentka - "Sezony"),

Monika Majorek (reżyserka, scenarzystka - "Innego końca nie będzie"),

Dominika Montean-Pańków (reżyserka, scenarzystka -"Skrzyżowanie"),

Justyna Mytnik (reżyserka, scenarzystka - "Lany poniedziałek"),

Katarzyna Warnke (scenarzystka, aktorka - "Rzeczy niezbędne").

Publiczność ma głos

Reżyserzy i reżyserki filmów biorących udział w Konkursie Głównym "Wytyczanie Drogi" oraz Konkursie Polskich Filmów Fabularnych walczą także o Nagrodę Publiczności. To, który film zostanie wyróżniony, zależy od najbardziej wymagających jurorów, jakimi są widzowie i widzki. Przed seansem konkursowych filmów publiczność otrzymuje kartę do głosowania i po zakończeniu projekcji filmu może wrzucić do urny do głosowania.

Sekcje filmowe i kina plenerowe Mastercard OFF CAMERA 2025

Poza Konkursem Głównym oraz Konkursem Polskich Filmów Fabularnych, widzowie 18 Mastercard OFF CAMERA będą mogli zobaczyć filmy w następujących sekcjach:

Amerykańscy Niezależni (partner sekcji: Galeria Krakowska),

Chłopackie sprawy (partner sekcji: SEXEDPL),

Festiwalowe Hity (partner sekcji: Interia),

Miłość zwycięży (partner sekcji: Twój Styl),

Oko za oko (partnerzy sekcji: zondacrypto i Rzeczpospolita)

oraz Tylko spokojnie (partnerzy sekcji: Lipton i PANI).

Widzowie podczas 18. Mastercard OFF CAMERA będą mogli obejrzeć filmy także w aż czterech kinach plenerowych: przy Galerii Krakowskiej (Partnerem kina plenerowego jest Galeria Krakowska), na Placu Szczepańskim (Partnerem kina plenerowego jest zondacrypto), w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego (Partnerem kina plenerowego jest Bank BNP Paribas) oraz na Rynku Podgórskim (Partnerem kina plenerowego jest Lipton). Wśród projekcji m.in. cała seria przygód o Harrym Potterze. Wstęp wolny na wszystkie pokazy.

Miejsce spotkań profesjonalistów

Małą tradycją stało się już, że podczas filmowego święta, jakim jest Festiwal Mastercard OFF CAMERA, swoje święto mają również ci, którzy te filmy tworzą, czyli OFF CAMERA PRO INDUSTRY. Przez trzy dni (29 kwietnia - 1 maja 2025) Kraków stanie się centrum spotkań dla międzynarodowego grona producentów, reżyserów, scenarzystów, ekspertów, konsultantów i innych pracowników branży filmowej. Podczas paneli dyskusyjnych, warsztatów i wspólnego czasu networkingu będziemy rozmawiać o możliwościach i bolączkach branży, aktualnej sytuacji na rynku filmowym, szukać nowości w produkcji i postprodukcji utworów audiowizualnych.

OFF NA MAKSA, czyli gwiazdy na wyciągnięcie ręki

Codziennie od piątku 25 kwietnia do niedzieli 4 maja Marcin Radomski oraz Maks Behr poprowadzą OFF NA MAKSA - czyli otwarte dla publiczności wywiady z gwiazdami Festiwalu. W tym roku widzowie będą mogli posłuchać rozmów m.in. z: Julią Polaczek, Anną Marią Sieklucką, Nikodemem Rozbickim, Magdą Dwurzyńską, Olgą Chajdas, Sebastianem Delą, Martyną Byczkowską, Katarzyną Figurą, Mają Pankiewicz, Erykiem Kulmem czy Mateuszem Janickim. Spotkania odbędą się w Miasteczku Filmowym przy Galerii Krakowskiej.

Wielki Finał i blisko 300 000 zł

W trakcie Gali Zamknięcia Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA w dniu 3 maja 2025 roku w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie poznamy laureatów Konkursu Głównego "Wytyczanie Drogi" o Krakowską Nagrodę Filmową Andrzeja Wajdy (nagroda: 25 000 USD), Konkursu Polskich Filmów Fabularnych (nagroda: 100 000 zł), a także nagród dla Najlepszej Aktorki (nagroda: 10 000 zł, partner nagrody: Apart.pl / Albert Riele) i Najlepszego Aktora (nagroda: 10 000 zł, partner nagrody: zondacrypto) Konkursu Polskich Filmów Fabularnych, nagrody Mastercard Rising Star (nagroda: 10 000 zł, partner nagrody: Mastercard), Nagrody Female Voice (nagroda: 50 000 zł, partnerzy nagrody: Bank BNP Paribas i Mastercard), Nagrody Publiczności, Nagrody FIPRESCI, Nagrody KIPA (nagroda pieniężna) oraz Konkursu #63sekundy, którego głównym organizatorem jest Muzeum Powstania Warszawskiego.

Pokazy specjalne i SCRIPT PRO

29 kwietnia o godzinie 19:00 w Małopolskim Ogrodzie Sztuki będzie miał miejsce pokaz specjalny filmu "Zemsta" (reż. Andrzej Wajda), po którym nastąpi spotkanie z twórcami: Katarzyną Figurą, Rafałem Królikowskim oraz Lechem Dyblikiem. Spotkanie poprowadzi Krzysztof Kwiatkowski.

Z kolei 30 maja poznamy laureatów nagród SCRIPT PRO. Michał Komar - scenarzysta, pisarz, publicysta i krytyk filmowy, Katarzyna Klimkiewicz - reżyserka i scenarzystka, Grzegorz Stępniak - eseista, dramaturg, Dyrektor Artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA w Krakowie, Michał A. Zieliński - scenarzysta, Krzysztof Kwiatkowski - dziennikarz, Zbigniew Domagalski - producent, Joanna Krauze - konsultantka scenariuszowa, Filip Marczewski - reżyser, scenarzysta przyznają nagrody w kategoriach: Film oraz Film 15 minut.

2 maja będzie miał miejsce pokaz specjalny "Córek Dancingu" wraz z rozmową Anny Tatarskiej z Agnieszką Smoczyńską - reżyserką filmu, a także tegoroczną przewodniczącą Międzynarodowego Konkursu Głównego "Wytyczanie Drogi" o Krakowską Nagrodę Filmową Andrzeja Wajdy.