RMF FM konsekwentnie rozwija formaty łączące obecność antenową z doświadczeniem na żywo. Tegoroczna edycja „Ogólnopolskiego Śpiewania Biało-Czerwonych Przebojów”, współorganizowana z Miastem Kraków, ponownie pokaże, jak medium radiowe może tworzyć angażujące wydarzenia w przestrzeni publicznej.

11 listopada, w Święto Niepodległości, zapraszamy na krakowski Rynek Główny. Tak bawiliśmy w 2024 roku / RMF FM

11 listopada, w Święto Niepodległości, na krakowskim Rynku Głównym słuchacze, mieszkańcy i turyści, wspólnie z artystami wykonają największe polskie przeboje w formie... karaoke. Na scenie wystąpią znane i lubiane nazwiska z polskiej sceny muzycznej: Maryla Rodowicz, Lanberry, Kuba i Kuba oraz Maciej Skiba i Aleksander Sikora.

Wydarzenie będzie relacjonowane na żywo na stronie rmf.fm oraz w mediach społecznościowych RMF FM i Miasta Krakowa. Na antenie pojawią się specjalne pasma i relacje, w tym program Oli Filipek, a koncert na scenie poprowadzą Paulina Sawicka i Paweł Jawor. Partnerem wydarzenia jest Miasto Kraków, które włączyło się w obchody m.in. poprzez organizację śpiewającego tramwaju, specjalnej linii z biało-czerwonym repertuarem.

W ramach obchodów RMF FM przygotowało również poranne spotkanie z Yehudą Prokopowiczem, pianistą znanym z interpretacji muzyki Fryderyka Chopina, który zaprezentuje wyjątkowy, patriotyczno-muzyczny set. Po południu antenę przejmie satyryczny plebiscyt "Złote Pługi", podsumowujący najzabawniejsze wypowiedzi publiczne roku.

To projekt, który łączy muzykę, emocje i wspólnotę. Od lat pokazujemy, że radio może być przestrzenią, w której Polacy naprawdę są razem - nie tylko przy odbiorniku, ale i na żywo, w sercu miasta. Wspólne śpiewanie na Rynku Głównym to kwintesencja tego, czym dla nas jest radio: energią, bliskością i radością - mówi Iwona Bołdak, dyrektor programowa RMF FM.

Zobacz, jak bawiliśmy się w zeszłym roku:

Wideo youtube