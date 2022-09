39 drzew, kilka tysięcy krzewów i bylin oraz ogrody fasadowe - tak już niedługo ma wyglądać ulica Krupnicza w Krakowie. Zakończyła się właśnie wymiana sieci podziemnych: wodociągu i ciepłociągu, lada moment ruszy układanie kostki brukowej. Jeśli dopisze pogoda, rewitalizacja ulicy powinna zakończyć się za dwa miesiące.

Na Krupniczej zakończyła się wymiana sieci podziemnych / Jacek Skóra / RMF24

Pierwotnie planowano, że ulica Krupnicza w nowej, zielonej odsłonie będzie gotowa po wakacjach. Ale konieczność przeprowadzenia prac archeologicznych spowodowała opóźnienia.

Wojewódzki Konserwator Zabytków, zgodnie z przepisami, nakazał wykonanie bardzo szczegółowych badań. Te badania nie byłyby konieczne, gdybyśmy tylko odtwarzali nawierzchnię, ponieważ wtedy sięgalibyśmy w głąb jedynie ok. 80 cm. Natomiast przy budowie zbiorników i studni dochodzimy do 3 m głębokości. Zatem badania archeologiczne musiały zostać wykonane - mówił Jerzy Marcinko, wiceprezes zarządu MPEC. W dodatku prace archeologiczne były realizowane ręcznie, ponieważ nie było możliwości prowadzenia działań mechanicznych - dodał.

Choć badania archeologiczne spowodowały opóźnienie inwestycji, dostarczyły wiele cennych informacji. Pod współczesnym asfaltem odkryto siedem warstw nawierzchni, najstarsza pochodzi z XV wieku. Archeolodzy znaleźli też szereg przedmiotów, m.in. złote i srebrne ozdoby, pierścionki i monety oraz figurkę pochodząca z XV wieku.

Zakończona została już wymiana sieci podziemnych na odcinku od Teatru Bagatela do ulicy Loretańskiej, do końca przyszłego tygodnia potrwają jeszcze prace na odcinku do ul. Szujskiego. Lada dzień ruszy układanie kostki brukowej. Wymiana nawierzchni będzie prowadzona tak, by umożliwić przejezdność ulicy.

W ostatnim etapie prac na Krupniczej posadzonych zostanie 39 drzew. Będą to czereśnie ptasie oraz olsze czarne. Oprócz nich rosnąć będzie kilka tysięcy krzewów i bylin. Zamontowane zostaną także zbiorniki na wodę deszczową.

Po przebudowie Krupnicza będzie ulicą z uspokojonym ruchem, na której priorytetem jest bezpieczeństwo pieszych, przy jednoczesnym zachowaniu komunikacji samochodowej.