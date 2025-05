Rozpoczęła się rekrutacja wolontariuszy na 8. edycję BNP Paribas Green Film Festival, który odbędzie się w dniach 11–17 sierpnia 2025 roku w Krakowie. To niezwykłe wydarzenie o międzynarodowym zasięgu, które od lat gromadzi pasjonatów ekologii, filmu i działań społecznych na Bulwarze Czerwieńskim, tuż u podnóża Wawelu. Festiwal prezentuje filmy z całego świata poruszające tematykę środowiskową, a także oferuje spotkania z twórcami filmowymi, przedstawicielami organizacji ekologicznych, naukowcami i aktywistami.

/ Materiał prasowy /

Wolontariusze są sercem tego wydarzenia - bez ich wsparcia festiwal nie mógłby się odbyć. Organizatorzy poszukują osób zaangażowanych, otwartych na nowe doświadczenia, które chcą wspólnie tworzyć to wyjątkowe święto kina i ekologii.

Udział w wolontariacie to szansa na zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu organizacji wydarzeń kulturalnych, promocji, produkcji filmowej oraz logistyki festiwalowej. To także okazja do rozwinięcia pasji, poszerzenia wiedzy o tematyce klimatycznej i środowiskowej oraz nawiązania wartościowych kontaktów z osobami z całego świata.

Co roku dostajemy naprawdę wiele zgłoszeń na wolontariat - mówi Nadia Dukielska, koordynatorka wolontariatu na BNP Paribas Green Film Festival - Widzimy też powtarzające się twarze, co pokazuje, że misja naszego festiwalu jest bliska nie tylko organizatorom, ale również naszym wolontariuszom i widzom. Często też wolontariusze to osoby, które w poprzednich latach po prostu przyszły na festiwal jako goście i zdecydowali się zaangażować. Takie osoby to dla nas kolejny znak, że nasza misja ma sens.

Podczas festiwalu wolontariusze mogą nie tylko pomóc przy realizacji wydarzenia, ale także wziąć udział w dyskusjach z twórcami i ekspertami oraz wydarzeniach towarzyszących. Każdy wolontariusz otrzyma specjalny pakiet powitalny zawierający identyfikator, festiwalowe koszulki, kurtkę, czapkę oraz ubezpieczenie OC i NNW.

Istnieje również możliwość zaliczenia praktyk studenckich - wystarczy poinformować organizatorów o wymaganym wymiarze godzin, a zostanie on uwzględniony przy tworzeniu grafiku. Po zakończeniu festiwalu każdy uczestnik otrzyma oficjalne zaświadczenie o odbytym wolontariacie.

Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie festiwalu www.greenfestival.pl/wolontariat. Rekrutacja potrwa do 5 lipca 2025 roku.

Nie zwlekaj - dołącz do zespołu i przeżyj niezapomnianą przygodę, współtworząc jedno z najważniejszych wydarzeń ekologicznych w Polsce!