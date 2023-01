​Cztery osoby usłyszały zarzuty w śledztwie dotyczącym pożaru w Archiwum Urzędu Miasta Krakowa. To pracownicy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowalnego, strażak oraz jeden z biegłych, który wydawał opinię o zabezpieczeniach budynku. Prokuratura potwierdziła dziś ustalenia reporterów śledczych RMF FM. Prokuratura nie ma dowodów, że doszło do celowego podpalenia budynków.

Akcja gaszenia pożaru krakowskiego archiwum / Łukasz Gągulski / PAP

Prok. Janusz Hnatko z Prokuratury Okręgowej w Krakowie podkreślił, że śledczy w tym postępowaniu nie wykluczali żadnej z wersji, ale nie ma dowodów na to, że ktoś chciał celowo zniszczyć składowane w archiwum dokumenty.

Nadal nie mamy żadnych dowodów, żeby ktoś celowo zniszczył dokumenty znajdujące się wewnątrz tego archiwum, w szczególności, aby dokonał tego poprzez podpalenie tych budynków - powiedział prok. Hnatko.

Podkreślił, że postępowanie w tej sprawie nadal trwa i dotyczy całego okresu od momentu projektowania i budowy nowej siedziby Archiwum Urzędu Miasta aż do pożaru z 6 lutego 2021.

Przedstawiliśmy zarzuty funkcjonariuszowi Straży Pożarnej, dwóm pracownikom Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego jaki i biegłemu rzeczoznawcy. Osoby te usłyszały zarzuty dotyczące przestępstw przeciwko dokumentom - poinformował prok. Janusz Hnatko z Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

Sprecyzował, że zarzuty dotyczącą roku 2017 i 2018, kiedy powstawało archiwum. Prokuratura nie podaje szczegółów, ale według śledczych podejrzani wydawali decyzje w oparciu o niepełną lub nieścisłą dokumentację. Może im grozić do pięciu lat pozbawienia wolności. Na etapie dopuszczenia budynków do eksploatacji przedstawiono dokumenty, które nie do końca były rzetelne - powiedział prok. Hnatko.

Podejrzani nie przyznali się do winy.

Prokuratura zgromadziła obszerny materiał dowodowy. Niewykluczone, że zarzuty usłyszą także inne osoby.