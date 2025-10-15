Dramatyczne wydarzenia w Barcicach (gm. Stary Sącz, woj. małopolskie). W środę nad ranem w jednym z domów znaleziono zwłoki trzech osób. To członkowie jednej rodziny. Według najnowszych informacji poszukiwanego w związku ze zbrodnią 25-letniego mężczyznę odnaleziono w jednym z pustostanów.

W środę nad ranem w jednym z domów w Barcicach (woj. małopolskie) znaleziono zwłoki trzech osób. To członkowie jednej rodziny.

Według najnowszych informacji - poszukiwanego w związku ze zbrodnią 25-letniego mężczyznę odnaleziono w jednym z pustostanów. To syn jednej z ofiar.

Prawdopodobnie to on jest sprawcą zabójstwa tych trzech osób.

Tragedia rodzinna pod Starym Sączem w Małopolsce.

Jak informuje reporter RMF FM Maciej Pałahicki, w miejscowości Barcice w środę rano ok. godz. 7.30 odnaleziono zwłoki trzech osób - kobiety w wieku 52 lat i dwóch mężczyzn w wieku 45 i 66 lat.

Wszyscy byli ze sobą spokrewnieni.

Policyjna obława

Wstępne oględziny nie wykluczyły, że do ich śmierci mogły przyczynić się osoby trzecie. Ofiary miały bowiem obrażenia głowy.

Trwała policyjna obława. Poszukiwany był jeszcze jeden mieszkaniec domu - 25-letni mężczyzna, syn jednej z ofiar.

Jak poinformowano przed godz. 10.00 - został on znaleziony w jednym z pustostanów.

Prawdopodobnie to on jest sprawcą zabójstwa tych trzech osób.

Na miejsce zbrodni przyjechały dodatkowe siły policji z Krakowa i Nowego Sącza.