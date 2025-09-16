Ponad 46 tysięcy osób na starcie, setki firm i realna pomoc dla potrzebujących – 14. edycja Poland Business Run przeszła do historii jako największa charytatywna sztafeta biznesowa w Polsce.

Rekordy, emocje i ogromne serca

Tegoroczny Poland Business Run po raz kolejny udowodnił, że polski biznes i sport mają wielką moc pomagania. W 14. edycji na starcie stanęło aż 46 635 biegaczy i biegaczek, którzy reprezentowali 1832 firmy i korporacje. Dzięki ich zaangażowaniu ponad 100 osób po amputacjach, z niepełnosprawnością ruchową czy po mastektomii otrzyma realną pomoc - od dofinansowania do rehabilitacji, przez wsparcie psychologiczne, aż po zakup protez i wózków.

Sztafeta, która łączy i pomaga

Poland Business Run to nie tylko rywalizacja sportowa, ale przede wszystkim integracja zespołów i wspólne działanie na rzecz potrzebujących. Uczestnicy tworzą 5-osobowe drużyny, a każdy zawodnik pokonuje dystans 4 kilometrów. Jak podkreśla ambasadorka biegu, Justyna Święty-Ersetic, mistrzyni olimpijska w sztafecie: Sztafeta ma wyjątkowe miejsce w moim sercu, więc jestem ogromnie dumna, że mogę być ambasadorką tego wydarzenia. Bieganie drużynowe jest czymś wspaniałym! Fajnie jest móc się jednoczyć podczas biegu, startować dla drużyny i każdym swoim krokiem zbierać pieniądze dla potrzebujących.

Bieg w Krakowie, Warszawie i na całym świecie

W tym roku Poland Business Run odbył się w Warszawie, Krakowie oraz w formule wirtualnej, umożliwiając udział z dowolnego miejsca na świecie. W samym Krakowie przez dwa dni pobiegło aż 16 tysięcy osób, a towarzyszyły temu wydarzenia dodatkowe: biegi dla dzieci (PBR Kids) oraz rekreacyjny spacer drużynowy (PBR Walk). Po pięciu latach przerwy sztafeta wróciła także do Warszawy - ponad 3 tysiące biegaczy wsparło beneficjentów na Lotnisku Bemowo.

Wirtualnie pobiegło aż 27 600 osób z różnych zakątków globu - od Europy, przez USA, po Azję. Biegacze zmierzyli się w wirtualnym dystansem między innymi we Francji, Niemczech, Holandii, USA, Indiach, Malezji, Słowacji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Meksyku i Chinach. Uczestnicy biegli, maszerowali, korzystali z kijków nordic walking, a nawet bieżni stacjonarnych.

Komu pomagają biegacze?

Zebrane środki pozwoliły już w tym roku na sfinansowanie m.in. 21 protez, 84 turnusów rehabilitacyjnych, 5 wózków oraz konsultacji psychologicznych dla osób z całej Polski. Najwięcej beneficjentów pochodzi z Małopolski, Śląska i Mazowsza. W specjalnych strefach podczas wydarzenia można było poznać podopiecznych Fundacji, którzy wręczali medale i kibicowali drużynom.

Kolejna, jubileuszowa - 15. edycja Poland Business Run - już we wrześniu 2026 roku. Organizatorzy zapowiadają wyjątkowe wydarzenia z okazji 10-lecia Fundacji. Już dziś warto zapisać tę datę w kalendarzu!