Do 31 maja można zapisywać się na Poland Business Run 2023. Tegoroczna edycja imprezy odbędzie się 3 września. Na liście startowej jest już ponad 11,5 tys. biegaczy.

Uczestnicy na trasie Poland Business Run / Materiały prasowe

Zapisy na bieg ruszyły 9 maja. Już po pierwszej godzinie od uruchomienia zapisów na listach startowych było ponad 8500 biegaczy, a rejestracja wciąż trwa i kolejne osoby dodają swoje drużyny. Wśród zapisanych są firmy, które biegają z nami co roku, ale pojawia się też wielu nowych uczestników, co nas naprawdę ogromnie cieszy - mówi Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run.

Poland Business Run: Jak się zapisać?

By wziąć udział w tej wyjątkowej rywalizacji, wystarczy zebrać 5-osobową drużynę spośród kolegów z pracy lub grona znajomych, zapisać się online i uiścić opłatę startową.

Zawody na krakowskich Błoniach gwarantują rywalizację ramię w ramię z pracownikami innych firm, profesjonalny pomiar czasu, emocje i wsparcie kibiców. Ale wiele osób woli biegać we własnym tempie, po ulubionych ścieżkach, w swojej miejscowości czy w czasie urlopu. Dla nich idealny będzie start z aplikacją, który w ramach Poland Business Run będzie można zrealizować 3 września aż do godziny 20:00.

Komu pomaga Poland Business Run?

Dzięki środkom z zapisów drużyn, Poland Business Run co roku pomaga osobom z dysfunkcjami narządów ruchu, w tym po amputacjach. Od początku istnienia projektu wsparcie w postaci protez, wózków i rehabilitacji otrzymało już ponad 800 beneficjentów.

W 2021 r. do grona podopiecznych Fundacji Poland Business Run dołączyły kobiety po mastektomii, które potrzebują kompleksowej rehabilitacji. Od tej pory dzięki sztafecie biznesowej z takiej pomocy skorzystało już 50 beneficjentek.

W tym roku biegacze wystartują m.in. dla 47-letniej Patrycji z Wrocławia, która w 2018 r. rozpoczęła walkę z rakiem piersi i przeszła mastektomię. Musiała poddać się chemioterapii, radioterapii i hormonoterapii. Mimo choroby nie zrezygnowała z aktywności zawodowej, pracuje w przedszkolu z 3-latkami. Do pracy potrzebuje jednak całkowitej sprawności ruchowej, dlatego wnioskowała do Fundacji Poland Business Run o specjalistyczny turnus rehabilitacyjny.

Zmagając się z codziennym bólem kości, stawów oraz niesprawną w 100% ręką, zaczęłam szukać pomocy. Ukojenie bólu odnalazłam w ćwiczeniach i rehabilitacji. Znam swojego przeciwnika, ale znam również siebie, dlatego wiem, że tylko aktywne działanie przyniesie oczekiwane rezultaty i pomoże mi wyjść z niepełnosprawności - napisała beneficjentka we wniosku o dofinansowanie rehabilitacji. Nie walczę tylko dla siebie, walczę także dla swojej córki Hani, którą wychowuję sama. Moim największym marzeniem jest po prostu uczestniczenie w jej życiu - dodała.

W ubiegłym roku w biegu wzięło udział ponad 32 tys. biegaczy z 1500 firm, a wsparcie trafiło do 137 beneficjentów. Ile osób uda się wesprzeć tym razem? To zależy tylko od liczby firmowych drużyn, które do 31 maja wejdą na www.polandbusinessrun.pl, zarejestrują i opłacą swój udział w wydarzeniu.

