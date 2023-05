​W środę w Warszawie cztery tysiące uczestników pokona 5 km podczas 31. Biegu Konstytucji 3 maja. Start i meta znajdują się na ulicy Nowy Świat. Trasa będzie przebiegać mostem Poniatowskiego.

Zdjęcie ilustracyjne / Tomasz Gzell / PAP

Bieg Konstytucji 3 maja to pierwsza tegoroczna impreza w ramach Warszawskiej Triady Biegowej "Zabiegaj o Pamięć", do której zalicza się również Bieg Powstania Warszawskiego i Bieg Niepodległości.

Trasa została wytyczona przez centrum Warszawy i zakłada dwukrotne przekroczenie Wisły mostem Poniatowskiego. Zawodnicy miną kolejno: rondo de Gaulle'a ze słynną sztuczną palmą, Giełdę Papierów Wartościowych, Muzeum Narodowe, Muzeum Wojska Polskiego, Most Poniatowskiego i Rondo Waszyngtona. Wrócą tą samą trasą, mijając Stadion Narodowy i plażę na Saskiej Kępie, z widokiem na panoramę centrum Warszawy.

Przebieg tegorocznej imprezy jest wyjątkowo atrakcyjny, pełen pięknych widoków, pozwalający uczestnikom podziwiać Warszawę z perspektywy obu stron Wisły. Chodziło o to, aby cztery tysiące zawodników celebrujących z nami święto poczuło miejsce, w którym powstała idea tego kluczowego dla polskiej historii aktu prawnego - powiedziała Magdalena Skrocka, dyrektorka Warszawskiej Triady Biegowej.

Naszym celem jest uatrakcyjnienie święta dla wszystkich, w tym biegaczy, kibiców, turystów i warszawiaków. Chcemy, żeby ten sposób świętowania był powodem do dumy mieszkańców stolicy - dodała. Każdy z biegaczy, który dotrze do mety otrzyma pamiątkowy złoty medal. Jego motywem wyróżniającym jest pióro, nawiązujące do aktu podpisania Konstytucji Rzeczypospolitej Obojga Narodów w 1791 roku.

Przed rokiem warszawski Bieg Konstytucji 3 maja wynikiem 16.35 wygrała utytułowana polska maratonka Iwona Bernardelli.

Najszybszym mężczyzną był uchodźca polityczny z Białorusi Taras Telkowski, który triumfował czasem 15.29. Biegacz był młodzieżowym reprezentantem swego kraju w lekkoatletyce. Po wymuszonym wyjeździe z ojczyzny otrzymał w Polsce wizę humanitarną.

Bieg rozpocznie się o godzinie 10. Trasa pomiędzy rondami De Gaulle’a i Waszyngtona zostanie wyłączona z ruchu na całej długości od 9.30 do 11.30.