Cypr to nie tylko plaża i hotelowy leżak. Prawdziwy urok tej wyspy kryje się w małych wioskach, wąskich uliczkach i miejscach, do których nie dociera tłum turystów. To właśnie tam poczujesz klimat tego miejsca: autentyczny, pełen życia, ale wolny od pośpiechu.

Jeśli marzą Ci się wakacje na Cyprze, spróbuj wyjść poza schemat "hotel-plaża-basen". Owszem, taki urlop to często spełnienie marzeń, ale ta śródziemnomorska wyspa ma znacznie więcej do zaoferowania niż doskonałe hotele z basenami i pysznym jedzeniem. Sprawdź, dlaczego warto zboczyć z głównych tras, a potem po prostu kup wakacje na Cyprze.

Cypr - informacje praktyczne

Wyspa jest oficjalnie jednym państwem - Republiką Cypryjską, będącą członkiem Unii Europejskiej. Jednak jej północna część od 1974 roku znajduje się pod kontrolą Tureckiej Republiki Cypru Północnego, uznawanej wyłącznie przez Turcję.

Cypr to wyspa na wschodnim krańcu Morza Śródziemnego. Lot z Polski trwa ok. 3,5 godziny.

Większość turystów wybiera Cypr Południowy, czyli grecką część wyspy, bo to tam znajdują się popularne kurorty i dwa lotniska: w Pafos oraz Larnace.

Aby wjechać na Cypr Południowy, wystarczy dowód osobisty lub paszport. Nie są wymagane dodatkowe wizy ani formalności.

Walutą na Cyprze jest euro (EUR). W turystycznych miejscowościach bez problemu zapłacisz kartą, ale w małych wioskach lepiej mieć przy sobie trochę gotówki.

Cypr — zwiedzanie z dala od tłumów

Chcesz odkryć miejsca, o których nie wspominają przewodniki? Jest ich całkiem sporo i wszystkie zobaczysz podczas wakacji na Cyprze, jeśli masz do dyspozycji samochód albo podejmiesz wyzwanie poruszania się lokalnymi autobusami. Zapewniamy, że nawet jeśli masz wakacje All Inclusive na Cyprze, warto wyjść poza hotel i odkryć urok tej niewielkiej, gorącej wyspy.



Hala Sultan Tekke i spacer nad słonym jeziorem

Hala Sultan Tekke (kompleks sakralny nad Jeziorem Solnym koło Larnaki) to jedno z tych miejsc, które nie są na szczycie list "must see na Cyprze". Mimo że to ważne miejsce dla lokalnych mieszkańców, panuje tu cisza i spokój. Możesz wybrać się na spacer wśród oliwek i z widokiem na słone jezioro. Zimą można podejrzeć tutaj flamingi.



Klasztor św. Mikołaja od kotów — raj dla kociarzy

Kilka kilometrów od Limassol znajduje się Klasztor św. Mikołaja od kotów (Holy Monastery of St Nicholas’ of the Cats), czyli miejsce, w którym żyją setki przyjaznych czworonogów. To nietypowa atrakcja Cypru, która spodoba się każdemu kociarzowi, bo oswojone zwierzaki chętnie wdrapują się na kolana i domagają się pieszczot.



Souskiou - zapomniana wioska w pobliżu Pafos

Souskiou to jedna z tych cypryjskich wiosek, które zostały opuszczone po konflikcie z lat 70. (podobnie jak wiele innych miejsc na wyspie, gdzie czas stanął w miejscu). Jednak w przeciwieństwie do wielu innych popadających w ruinę miejsc, Souskiou jest łatwo dostępna i wyjątkowo urokliwa. Wąskie, puste uliczki, porzucone domy i widok na okoliczne wzgórza tworzą atmosferę, której próżno szukać w popularnych kurortach.



Agios Sozomenos - ruiny kościoła i wioski

Kilka kilometrów od Nikozji znajdziesz Agios Sozomenos, czyli opustoszałą wioskę z ruinami XVI-wiecznego kościoła. Zwiedzanie ruin jest darmowe, a wokół znajdują się pozostałości dawnych domostw, do których można zajrzeć.



Edro III - wrak statku na klifach

Na zachodnim wybrzeżu, w okolicach Pafos, znajduje się wrak statku Edro III. To jedna z najbardziej fotogenicznych atrakcji Cypru, szczególnie o zachodzie słońca. Statek osiadł na mieliźnie w 2011 roku i stał się symbolem tego fragmentu wybrzeża. Wizyta w tym miejscu może być ciekawym przystankiem w drodze do znanych plaż, np. Coral Bay.



Kościół Agioi Saranta - świątynia w skale

W rejonie Protaras znajduje się niewielki, wykuty w skale kościół Agioi Saranta. O tej perełce niewiele osób wie, dlatego panuje tutaj niezwykła, niemal baśniowa atmosfera, a autokary z wycieczkami nie mają tutaj dostępu.



Lefkara - wioska koronek i srebra

Lefkara to niewielka miejscowość w górach Troodos, znana z ręcznie robionych koronek i biżuterii. Spacerując wąskimi uliczkami, poczujesz klimat starego Cypru, a przy okazji spróbujesz lokalnych przysmaków, takich jak loukoumi (cypryjski/grecki odpowiednik tureckiej "lokum", czyli miękkie, żelowe kostki przygotowywane z cukru, wody i skrobi).



Plaża Lara - królestwo żółwi

Plaża Lara na półwyspie Akamas to miejsce, w którym swoje gniazda zakładają żółwie karetta. Oczywiście na gniazda żółwi należy uważać, a samych żółwi nie należy dotykać, ale miło je zobaczyć nawet z pewnego dystansu. Poza tym widoki zachodów słońca zapierają dech w piersiach.



Omodos - tradycyjna wioska winiarska

Omodos to doskonałe miejsce na degustację lokalnego wina Commandaria i poznanie cypryjskich tradycji. Spacer po brukowanych uliczkach i wizyta w klasztorze Świętego Krzyża to obowiązkowy punkt programu zwiedzania tych mniej znanych atrakcji Cypru.



Jak zaplanować wakacje na Cyprze?

Cypr Last Minute czy First Minute?

