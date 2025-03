Sześć osób, w tym pięciu mężczyzn i jedna kobieta, usłyszało poważne zarzuty związane z produkcją treści pornograficznych, w których wykorzystywali wizerunek własnych dzieci. W sprawie poszkodowanych zostało siedmioro małoletnich.

(Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Prokuratura Rejonowa Kraków-Śródmieście Wschód, po połączeniu dwóch śledztw, postawiła zarzuty dotyczące seksualnego wykorzystywania dzieci. Oskarżeni wykorzystywali wizerunek własnych dzieci do tworzenia treści pornograficznych.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie prok. Oliwia Bożek-Michalec podkreśliła, że przedmiotem postępowań było posiadanie i prezentowanie treści pornograficznych z udziałem osób małoletnich. Dwóch z zatrzymanych mężczyzn odpowie również za bezpośrednie seksualne wykorzystywanie dzieci.

Działania policji i prokuratury doprowadziły do zatrzymania sześciu osób, z czego dwie zostały tymczasowo aresztowane. Wśród podejrzanych znajduje się jedna kobieta - Patrycja W.

Prokurator ujawniła, że w postępowaniu ustalono tożsamość siedmiu osób małoletnich, które były zagrożone pedofilskim procederem.

Do sądu wpłynęły już dwa akty oskarżenia przeciwko sześciorgu podejrzanych. Grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności, natomiast dwóm mężczyznom, którzy dopuścili się bezpośredniego wykorzystywania seksualnego dzieci, może grozić nawet do 15 lat więzienia.