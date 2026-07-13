Oto najbardziej oblegane kierunki na UJ. Gdzie najtrudniej się dostać?

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Uniwersytet Jagielloński w Krakowie odnotował rekordowe zainteresowanie studiami na rok akademicki 2026/2027. Liczba zgłoszeń i kandydatów na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie wzrosła o kilkadziesiąt procent w porównaniu do ubiegłego roku. Największa konkurencja panuje na kierunkach medycznych i prawniczych.

Rekordowa liczba kandydatów na UJ

Uniwersytet Jagielloński podsumował pierwszy etap rekrutacji na studia I stopnia i jednolite magisterskie dla obywateli polskich. Uczelnia przyjęła aż 42 077 zgłoszeń od 23 401 kandydatów, co oznacza wzrost odpowiednio o 33 i 29 procent w porównaniu do poprzedniego roku. To efekt m.in. rekordowej liczby maturzystów, którzy w tym roku przystąpili do egzaminu dojrzałości.

Tak duże zainteresowanie studiami to w dużej mierze rezultat zmian w systemie edukacji sprzed lat. Do tegorocznej matury przystąpiło ponad 321 tysięcy absolwentów szkół ponadpodstawowych. To efekt tzw. skumulowanych roczników, które rozpoczęły naukę w szkole podstawowej po reformie dotyczącej sześciolatków. W rezultacie na uczelnie wyższe trafiło jednocześnie więcej młodych ludzi niż zwykle.

Wyniki matur już dostępne. Ile osób nie zdało? Dziś maturzyści w całej Polsce poznają wyniki egzaminów dojrzałości. Od godziny 8:30 wyniki dostępne są online, tego samego dnia absolwenci mogą odebrać świadectwa maturalne w swoich szkołach. Sprawdź, jak uzyskać dostęp do wyników i jakie warunki…

Najbardziej oblegane kierunki

Wśród najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie Jagiellońskim niezmiennie króluje prawo – o 350 miejsc ubiegało się aż 2 586 kandydatów. Dużym zainteresowaniem cieszy się także pielęgniarstwo (2 228 kandydatów na 200 miejsc) oraz psychologia na Wydziale Filozoficznym (2 048 kandydatów na 140 miejsc). Wysoką konkurencję odnotowano również na kierunku lekarskim (1 779 kandydatów na 252 miejsca) oraz na psychologii na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej (1 680 kandydatów na 220 miejsc).

Gdzie najtrudniej się dostać?

Największa rywalizacja toczy się na kierunku lekarsko-dentystycznym – o jedno miejsce ubiega się średnio 19 osób. Bardzo wysoki wskaźnik konkurencyjności odnotowano także na elektroradiologii (16,78 osób na miejsce) oraz na psychologii na Wydziale Filozoficznym (14,63 osoby na miejsce). Dużym zainteresowaniem cieszy się również nowy kierunek – lingwistyka i technologie językowe, gdzie o jedno miejsce walczy prawie 14 osób. W porównaniu do poprzedniego roku znacząco wzrosła także konkurencja na analityce medycznej – w ubiegłym wskaźnik konkurencyjności wynosił 7,46, obecnie to 13,44.