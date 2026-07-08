Wyniki matur już dostępne. Ile osób nie zdało?

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Dziś maturzyści w całej Polsce poznają wyniki egzaminów dojrzałości. Od godziny 8:30 wyniki dostępne są online, tego samego dnia absolwenci mogą odebrać świadectwa maturalne w swoich szkołach. Sprawdź, jak uzyskać dostęp do wyników i jakie warunki trzeba było spełnić, by zdać maturę w 2026 roku. Jak podała Centralna Komisja Egzaminacyjna, maturę zdało 81,1 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych.

Gdzie sprawdzić wyniki matur?

Od dziś maturzyści mogą sprawdzić swoje wyniki egzaminów maturalnych. O godzinie 8:30 uruchomiona została możliwość logowania się na stronie ziu.gov.pl, gdzie każdy absolwent może indywidualnie sprawdzić swoje rezultaty. To ważny moment dla tysięcy młodych ludzi, którzy przez ostatnie miesiące z niecierpliwością oczekiwali na ten dzień.

Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które uczniowie otrzymali w swoich szkołach. Można się też zalogować za pośrednictwem profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości internetowej. Po zalogowaniu uczniowie mogą poznać zarówno swoje wyniki ze zdawanych przedmiotów, jak i z poszczególnych zadań.

Tego samego dnia uczniowie mają również możliwość odebrania świadectw maturalnych bezpośrednio w swoich szkołach. Dokument ten jest niezbędny przy rekrutacji na studia wyższe oraz w wielu innych sytuacjach formalnych.

Ile trzeba mieć procent, żeby zdać maturę?

Przypomnijmy, aby zdać maturę, uczniowie musieli przystąpić do egzaminów z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Dodatkowo obowiązkowe były dwa egzaminy ustne – z języka polskiego i języka obcego. Każdy maturzysta musiał również wybrać co najmniej jeden przedmiot na poziomie rozszerzonym, choć w tym przypadku nie obowiązywał żaden próg zaliczeniowy.

Aby uzyskać świadectwo dojrzałości, konieczne było zdobycie minimum 30 procent punktów z każdego przedmiotu obowiązkowego – zarówno w części pisemnej, jak i ustnej. Dotyczy to egzaminów z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego.

Jak otrzymać świadectwo maturalne?

Aby uzyskać świadectwo maturalne wystarczy udać się do swojej szkoły z dowodem osobistym.

Jeśli nie jesteś w stanie osobiście zjawić się w placówce po odbiór świadectwa maturalnego, zawsze możesz pisemnie upoważnić inną osobę, która zrobi to w twoim imieniu,

Ile osób zdało maturę 2026?

Łącznie maturę zdało 81,1 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych. 12,3 proc. abiturientów, którzy nie zdali jednego egzaminu, ma prawo do poprawki w sierpniu. Takiego prawa nie ma natomiast 6,6 proc., bo nie zdało egzaminów z więcej niż jednego przedmiotu.

Spośród tegorocznych absolwentów liceów maturę zdało 85,9 proc., a prawo do poprawki w sierpniu ma 9,5 proc. W technikach maturę zdało 71,3 proc. tegorocznych absolwentów, a prawo do poprawki ma 18,5 proc., a w szkołach branżowych II stopnia maturę zdało 15,4 proc. absolwentów, a prawo do poprawki ma 28,4 proc.

Fot. Mateusz Krymski / PAP

We wstępnej informacji o wynikach egzaminu maturalnego podano, że egzamin pisemny z polskiego zdało 94 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych, egzamin z matematyki zdało 86 proc. absolwentów, a egzamin pisemny z języka angielskiego, najczęściej wybieranego na maturze języka obcego, zdało 95 proc. Egzamin z francuskiego zdało 97 proc. przystępujących do niego, z hiszpańskiego - 96 proc., z niemieckiego - 92 proc., z rosyjskiego - 91 proc., z włoskiego - 95 proc., a z ukraińskiego - 98 proc.

Wśród absolwentów liceów ogólnokształcących egzamin maturalny z języka polskiego zdało 96 proc. abiturientów, egzamin z matematyki zdało 89 proc., a spośród tych, którzy wybrali język angielski zdało 96 proc. Egzamin z francuskiego zdało 96 proc. przystępujących do niego, z hiszpańskiego - 97 proc., z niemieckiego - 95 proc., z rosyjskiego - 95 proc., z włoskiego - 95 proc., z ukraińskiego - 99 proc.

Wśród absolwentów techników egzamin maturalny z polskiego zdało 91 proc. abiturientów, egzamin z matematyki zdało 80 proc., a spośród tych, którzy wybrali język angielski zdało 91 proc. Egzamin z języka hiszpańskiego zdało 67 proc. przystępujących do niego, z niemieckiego - 88 proc., z rosyjskiego - 84 proc., z włoskiego - 93 proc., z ukraińskiego - 93 proc.

Średni wynik uzyskany przez maturzystów z egzaminu pisemnego z języka polskiego na obowiązkowym poziomie podstawowym to 59 proc. możliwych do uzyskania punktów (wśród absolwentów liceów – 62 proc., wśród absolwentów techników – 52 proc.), z matematyki na obowiązkowym poziomie podstawowym to 59 proc. możliwych do uzyskania punktów (wśród absolwentów liceów – 63 proc., wśród absolwentów techników – 50 proc.).

Średni wynik z pisemnego egzaminu języka angielskiego na poziomie podstawowym to 78 proc. możliwych do uzyskania punktów (wśród absolwentów liceów – 82 proc., wśród absolwentów techników – 70 proc.), z francuskiego - 77 proc. (w liceach - 78 proc.), a hiszpańskiego - 79 proc. (w liceach - 79 proc., w technikach - 55 proc.), z niemieckiego - 71 proc. (w liceach - 77 proc., w technikach - 56 proc.), z rosyjskiego - 77 proc. (w liceach - 81 proc., w technikach - 71 proc.), z włoskiego - 80 proc. (w liceach - 79 proc., w technikach - 81 proc.), z ukraińskiego - 88 proc. (w liceach - 88 proc, w technikach - 89 proc.).

Egzamin ustny z języka polskiego zdało 99 proc. tegorocznych absolwentów liceów (średni wynik to 73 proc.) i 98 proc. tegorocznych absolwentów techników (średni wynik 63 proc.). Egzamin ustny z języka obcego zdało 99 proc. absolwentów liceów (średni wynik 83 proc.) i 98 proc. absolwentów techników (średni wynik 72 proc.).

Do głównej majowej sesji maturalnej przystąpiło 321 314 tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych (221 474 absolwentów liceów, 98 169 absolwentów techników, 1671 absolwentów szkół branżowych II stopnia) – osoby te przystąpiły do egzaminów ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych.

Ponadto do egzaminów maturalnych przystępowały osoby, które w ubiegłych latach nie zdały, chciały podwyższyć wynik lub zdawały egzamin w kolejnych przedmiotów.

Z egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów było zwolnionych (a tym samym otrzymało najwyższy wynik) 1513 laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych.

Unieważniono 416 egzaminy. W czasie egzaminu: za niesamodzielne rozwiązanie zadań – 58, za wniesienie/korzystanie z urządzenia telekomunikacyjnego – 92. Po egzaminie: za naruszenie przepisów przeprowadzania – 88, za stwierdzoną przez egzaminatora niesamodzielność – 148, niemożność ustalenia wyniku - 3, inne przypadki – 27. W przypadku unieważnienia egzaminu można do niego przystąpić dopiero za rok.

Jak odwołać się od wyników matur?

Maturzysta, który kwestionuje uzyskany przez siebie wynik, może się odwołać od niego. Procedura odwoławcza jest kilkustopniowa. Zgodnie z przepisami każdy maturzysta może wystąpić do właściwej terytorialne okręgowej komisji egzaminacyjnej o wgląd do swojej ocenionej pracy. Może wykonać zdjęcie arkusza egzaminacyjnego. Jeśli ma zastrzeżenia do oceny, może wystąpić o weryfikację do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Dyrektor OKE – po rozpatrzeniu wniosku – może ocenę zmienić lub podtrzymać dotychczasową.

Maturzysta, który nadal będzie kwestionował wynik, może się odwołać do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Wniosek taki należy złożyć w siedem dni od otrzymania informacji z OKE o wyniku weryfikacji sumy punktów. Wniosek może dotyczyć tylko oceny zadań, które nie zostały pozytywnie zweryfikowane w OKE. Choć formalnie wniosek kierowany jest do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, należy złożyć go w macierzystej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Wniosek jest ponownie rozpatrywany przez OKE. Dyrektor OKE może uznać całe odwołanie, tylko część lub nie uznać go wcale. Odpowiedzi, których nie uzna, przekazuje do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Dyrektor CKE kieruje je do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. W skład kolegium wchodzą doświadczeni egzaminatorzy i eksperci z określonej dziedziny nauki.

Egzamin poprawkowy

Do egzaminu poprawkowego można przystąpić tylko wtedy, gdy maturzysta nie zdał jednego egzaminu obowiązkowego.

Oznacza to, że:

jeśli nie zdasz jednego przedmiotu (pisemnego lub ustnego) – możesz podejść do poprawki,

jeśli nie zdasz dwóch lub więcej egzaminów – poprawa w tym samym roku nie jest możliwa i trzeba czekać do kolejnej sesji maturalnej.

Aby przystąpić do poprawki należy w terminie maksymalnie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników (nie później niż do 15 lipca 2026 r.) złożyć deklarację o chęci poprawy. Stosowne oświadczenie składa się do dyrektora szkoły albo dyrektora OKE.

Terminy egzaminu poprawkowego

Poprawkowa sesja maturalna odbywa się tradycyjnie pod koniec wakacji:

część pisemna – 24 sierpnia 2026 r.,

– 24 sierpnia 2026 r., część ustna – 25 sierpnia 2026 r.

Wyniki egzaminów poprawkowych ogłaszane są 11 września.

Następny krok - jak wygląda rekrutacja na studia?

Zaliczenie egzaminu maturalnego jest warunkiem koniecznym, aby móc ubiegać się o przyjęcie na uczelnie wyższą.

Osoby zainteresowane, aby dostać się na studia, muszą zarejestrować się w systemie rekrutacyjnym wybranej uczelni, podać wyniki egzaminów oraz wskazać interesujące kierunki.

W wielu przypadkach o przyjęciu decyduje liczba punktów uzyskanych z wybranych przedmiotów maturalnych, dlatego warto dokładnie zapoznać się z zasadami rekrutacji na stronie internetowej uczelni.

Po ogłoszeniu listy przyjętych kandydaci muszą złożyć wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie, aby potwierdzić chęć studiowania na danym kierunku.

