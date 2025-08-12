Ekologia, kino i nauka w samym sercu Krakowa. Rozpoczęła się ósma edycja BNP Paribas Green Film Festival, która przyciągnęła tłumy widzów, ekspertów i twórców filmowych z całego świata. Organizatorzy, partnerzy i goście podkreślają: dziś filmy o środowisku to już nie nisza, a temat, który żyje wśród nas wszystkich.

/ foto: Robert Słuszniak & Remigiusz Załucki / BNP Paribas Green Film Festival /

W Krakowie wystartowała ósma odsłona BNP Paribas Green Film Festival - wydarzenia, które na stałe wpisało się w kalendarz kulturalnych i ekologicznych wydarzeń nie tylko miasta, ale i całej Polski. Konferencja prasowa, otwierająca pierwszy dzień festiwalu, była okazją do podsumowań i refleksji nad zmianami zachodzącymi w kinie ekologicznym.

Jak podkreśla Grzegorz Dukielski, dyrektor festiwalu, przez osiem lat wydarzenie nabrało nowego wymiaru. Odczuwamy w selekcji, że filmy są bardziej dojrzałe niż osiem lat temu. Tematyka ekologiczna przeszła w końcu do mainstreamu - mówił prezes Fundacji Green Festival, podkreślając, że dziś o środowisku mówi się nie tylko w niszowych środowiskach, ale także w szeroko rozumianej kulturze popularnej.

Zmiany widzi również Maria Klaman, zastępczyni prezydenta Krakowa. Młodzi ludzie są bardziej świadomi niż starsze pokolenia. Żyją w zgodzie z tym, co nam ziemia dała, czego efektem jest również młoda publiczność tego festiwalu - zaznaczyła.

Kino, które łączy pokolenia i wartości

Tegoroczna edycja BNP Paribas Green Film Festival to nie tylko święto kina, ale także ważny głos w dyskusji o przyszłości naszej planety. Małgorzata Wasiuk, Dyrektorka Departamentu Strategii Marki i Aktywizacji Banku BNP Paribas, podkreśliła: Ten festiwal łączy nasze dwie miłości - do kina i do planety. Zostanie partnerami to była więc nasza naturalna decyzja.

Współpraca artystów z festiwalem również nabiera szczególnego znaczenia. Paweł Rurak-Sokal z zespołu Blue Café przypomniał, że tematyka ekologiczna towarzyszy im od samego początku współpracy z festiwalem. Najnowszy singiel też będzie dotyczył ekologii, bo to są niezmiernie istotne dla nas, jako zespołu, tematy - zapowiedział artysta.

Cyfrowy ślad i naukowe stand-upy - nowości tegorocznej edycji

Motyw przewodni ósmej edycji festiwalu to wpływ cyfrowej konsumpcji na środowisko. Inauguracyjnym filmem był "Frankenstream" - francuska produkcja analizująca historię i konsekwencje dynamicznego rozwoju streamingu. Po seansie publiczność miała okazję wziąć udział w naukowych stand-upach, które po raz pierwszy pojawiły się w programie.

Marta Seweryn z Fundacji Carbon Footprint w prezentacji "Ile waży chmura" przybliżyła widzom, jak duży ślad węglowy generujemy, korzystając z usług cyfrowych - od streamingu po codzienną aktywność w sieci. Ewa Całus, pełnomocniczka prezydenta Krakowa ds. edukacji klimatycznej, w ramach sekcji "Kraków dla klimatu" opowiedziała o miejskich inicjatywach proekologicznych oraz działalności Krakowskiego Centrum Edukacji Klimatycznej.

Dawid Myśliwiec, autor popularnonaukowego kanału "Uwaga! Naukowy Bełkot", w swoim wystąpieniu "Czy można zmienić zdanie?" zachęcał do otwartości na argumenty naukowe i szukania wspólnego języka w rozmowach o klimacie. Bartosz Urbaniak, Dyrektor Bankowości Agro BNP Paribas na Europę Środkowo-Wschodnią i Afrykę, zainspirował do szukania nowoczesnych, a jednocześnie tradycyjnych rozwiązań w planowaniu konsumpcji żywności.

Filmy, które inspirują i skłaniają do refleksji

/ foto: Robert Słuszniak & Remigiusz Załucki / BNP Paribas Green Film Festival /

Wieczorem festiwalowa publiczność miała okazję zobaczyć film "Pułapka na kliki" - dokument Petera Pordy, analizujący wpływ internetowych platform na rozwój mowy nienawiści i dezinformacji. To kino, które nie tylko porusza, ale i daje do myślenia o roli nowych technologii w naszym życiu.

Nie zabrakło również propozycji dla najmłodszych. W Kinie Kameralnym dzień rozpoczął się pokazem animacji, a następnie dzieci mogły obejrzeć "Felka i Tolę ratują las" - wzruszającą opowieść o leśnych zwierzętach walczących o swój dom.

W programie znalazły się także filmy dokumentalne o rewolucji cyfrowej ("Jestem Gen Z") oraz subtelna biografia prekursora polskiego filmu przyrodniczego, Włodzimierza Puchalskiego, zatytułowana "Niewyraźny klekot ptaków".

Festiwalowe lokalizacje - kino pod chmurką i nowe przestrzenie

Plac pod Galerią Krakowską oraz nowa przestrzeń Echo Miasta przy ulicy Kapelanka 56 ponownie stały się miejscami spotkań miłośników kina i ekologii. Wśród prezentowanych produkcji znalazł się między innymi film "Po nas choćby potop" - science-fiction w reżyserii Arto Tapio Halonena.

Wieczór w Echo Miasta upłynął pod znakiem dokumentu "Jestem Gen Z", a na zakończenie dnia widzowie mogli zobaczyć konkursowe filmy krótkometrażowe.