W czwartek (28.09) zmieni się organizacja ruchu na drodze krajowej nr 47 w Rdzawce.

Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w czwartek około godz. 11:00 zmieniona zostanie organizacja ruchu na drodze krajowej nr 47 w Rdzawce. Ruch pojazdów na odcinku ok. 1 km zostanie skierowany na nową, wschodnią jezdnię budowanej DK47 Rdzawka - Nowy Targ.

Będzie to pierwszy fragment nowej trasy, który zostanie udostępniony kierowcom.

Jezdnia, po której dotychczas jeździli kierowcy, zostanie przebudowana. Będzie tam również budowany mur oporowy.

Budowa nowego odcinka DK47 Rdzawka – Nowy Targ

Nowy odcinek drogi krajowej o długości 16,13 km powstaje między Rdzawką a Nowym Targiem. Nowa trasa będzie miała dwie jezdnie, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku.

Budowane są cztery węzły - Obidowa, Klikuszowa, Nowy Targ Zachód i Nowy Targ Południe. Droga jest położona w trudnym, górskim terenie – ponad ¼ długości inwestycji to estakady, mosty i wiadukty, których łącznie powstaje 29.

Najdłuższa, w Lasku, będzie miała 700 metrów. Jezdnia w tym miejscu będzie przebiegała prawie 30 metrów nad ziemią.

Wartość inwestycji to prawie miliard zł. Planowany termin oddania do użytkowania to wrzesień 2024 roku.