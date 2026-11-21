Jedno drzewo, w którym można się zgubić
W brazylijskiej miejscowości Pirangi można zobaczyć coś, co na pierwszy rzut oka przypomina gęsty las. Jednak spacerując wśród licznych pni i rozłożystych gałęzi, szybko okazuje się, że wszystkie te elementy należą do jednego organizmu – drzewa orzecha nerkowca (Anacardium occidentale), które rozrosło się na powierzchni około 8 500 metrów kwadratowych.
Ten niesamowity okaz, znany lokalnie jako „Maior Cajueiro do Mundo”, jest oficjalnie uznawany przez Guinness World Records za największe drzewo nerkowca na świecie.
Jak roślina z 1888 roku sklonowała samą siebie?
Według przekazów, drzewo zostało posadzone w 1888 roku przez miejscowego rybaka o imieniu Luís Inácio de Oliveira. Przez ponad sto lat roślina nie tylko przetrwała, ale rozwinęła się w sposób, który zadziwia naukowców.
Jej imponujący rozmiar to efekt rzadkiej mutacji genetycznej – gałęzie wypuszczają korzenie zawsze, gdy dotkną ziemi. W ten sposób powstają wtórne pnie, które są biologicznymi klonami macierzystego drzewa. Dzięki temu drzewo rozrasta się promieniście, tworząc strukturę przypominającą miniaturowy las.
Wyjątkiem jest jedna z gałęzi, która zatrzymała swój wzrost po zetknięciu z ziemią. Mieszkańcy Pirangi nazywają ją „Salário mínimo”, czyli „Płaca minimalna” – w odróżnieniu od pozostałych, nie wykazuje ona tej samej ekspansywności.
Mieszkańcy mają problem: drzewo „ucieka” z parku
Drzewo nerkowca w Pirangi stanowi jedną z największych atrakcji turystycznych regionu. Spacer wśród jego rozgałęzionych pni i konarów daje wrażenie przebywania w gęstym lesie, choć w rzeczywistości to wciąż jedna roślina.
Turyści chętnie fotografują się na tle tego zielonego giganta, a zdjęcia z „Maior Cajueiro do Mundo” regularnie pojawiają się w mediach społecznościowych.
Jednocześnie utrzymanie tak dużego drzewa budzi lokalne kontrowersje. Jego nieustannie rosnące gałęzie coraz mocniej napierają na granice specjalnie wydzielonego parku, a według prognoz, bez odpowiedniego przycinania mogą wkrótce rozrosnąć się nawet na jedną z głównych dróg miasta. To wyzwanie zarówno dla władz, jak i dla mieszkańców, którzy muszą znaleźć kompromis między ochroną przyrodniczego fenomenu a codziennymi potrzebami społeczności.
Nie tylko rekord Guinnessa, ale i potężne zbiory
Oprócz imponujących rozmiarów, drzewo pełni także ważną funkcję gospodarczą. Jego liczne, ukorzeniające się gałęzie produkują nawet do 2,5 tony owoców rocznie.
Owoce nerkowca są cenione na całym świecie – zarówno orzechy, jak i soczysty owoc, z którego w Brazylii wytwarza się popularne napoje i przetwory.