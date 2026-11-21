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Na pierwszy rzut oka przypomina gęsty, tropikalny zagajnik, w którym łatwo stracić orientację. W rzeczywistości wszystkie te pnie i konary tworzą jeden organizm. W brazylijskiej miejscowości Pirangi od ponad 130 lat rośnie największe drzewo nerkowca na świecie – botaniczny gigant o powierzchni 8 500 metrów kwadratowych, którego nieustanny rozrost staje się dziś wyzwaniem dla całego miasta.

Jedno drzewo, w którym można się zgubić

W brazylijskiej miejscowości Pirangi można zobaczyć coś, co na pierwszy rzut oka przypomina gęsty las. Jednak spacerując wśród licznych pni i rozłożystych gałęzi, szybko okazuje się, że wszystkie te elementy należą do jednego organizmu – drzewa orzecha nerkowca (Anacardium occidentale), które rozrosło się na powierzchni około 8 500 metrów kwadratowych.

Ten niesamowity okaz, znany lokalnie jako „Maior Cajueiro do Mundo”, jest oficjalnie uznawany przez Guinness World Records za największe drzewo nerkowca na świecie.

Ma ponad 1280 lat, rośnie przy stodole. Oto najstarsze drzewo w Polsce Ma ponad 1280 lat, przetrwało ataki kozackich szabel, wybuch pocisku artyleryjskiego oraz niszczycielskie wichury. Choć wielu Polaków za najstarsze drzewo w kraju błędnie uznaje Dęba Bartka, ten niezwykły tytuł należy do cisu „Henryka” z Dolnego…

Jak roślina z 1888 roku sklonowała samą siebie?

Według przekazów, drzewo zostało posadzone w 1888 roku przez miejscowego rybaka o imieniu Luís Inácio de Oliveira. Przez ponad sto lat roślina nie tylko przetrwała, ale rozwinęła się w sposób, który zadziwia naukowców.

Jej imponujący rozmiar to efekt rzadkiej mutacji genetycznej – gałęzie wypuszczają korzenie zawsze, gdy dotkną ziemi. W ten sposób powstają wtórne pnie, które są biologicznymi klonami macierzystego drzewa. Dzięki temu drzewo rozrasta się promieniście, tworząc strukturę przypominającą miniaturowy las.

Wyjątkiem jest jedna z gałęzi, która zatrzymała swój wzrost po zetknięciu z ziemią. Mieszkańcy Pirangi nazywają ją „Salário mínimo”, czyli „Płaca minimalna” – w odróżnieniu od pozostałych, nie wykazuje ona tej samej ekspansywności.

Nazywają je "drzewem bogów", a to prawdziwy koszmar. Niszczy domy i truje sąsiadów Bożodrzew gruczołowaty, znany także jako ajlant, to jedno z najbardziej ekspansywnych i niebezpiecznych drzew w Polsce. Choć przez lata sadzony był jako roślina ozdobna, obecnie jest objęty ścisłymi zakazami.

Mieszkańcy mają problem: drzewo „ucieka” z parku

Drzewo nerkowca w Pirangi stanowi jedną z największych atrakcji turystycznych regionu. Spacer wśród jego rozgałęzionych pni i konarów daje wrażenie przebywania w gęstym lesie, choć w rzeczywistości to wciąż jedna roślina.

Turyści chętnie fotografują się na tle tego zielonego giganta, a zdjęcia z „Maior Cajueiro do Mundo” regularnie pojawiają się w mediach społecznościowych.

Jednocześnie utrzymanie tak dużego drzewa budzi lokalne kontrowersje. Jego nieustannie rosnące gałęzie coraz mocniej napierają na granice specjalnie wydzielonego parku, a według prognoz, bez odpowiedniego przycinania mogą wkrótce rozrosnąć się nawet na jedną z głównych dróg miasta. To wyzwanie zarówno dla władz, jak i dla mieszkańców, którzy muszą znaleźć kompromis między ochroną przyrodniczego fenomenu a codziennymi potrzebami społeczności.

Nie tylko rekord Guinnessa, ale i potężne zbiory

Oprócz imponujących rozmiarów, drzewo pełni także ważną funkcję gospodarczą. Jego liczne, ukorzeniające się gałęzie produkują nawet do 2,5 tony owoców rocznie.

Owoce nerkowca są cenione na całym świecie – zarówno orzechy, jak i soczysty owoc, z którego w Brazylii wytwarza się popularne napoje i przetwory.