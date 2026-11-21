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Od połowy listopada w Chorwacji obowiązują nowe przepisy dotyczące wyposażenia samochodów na wybranych trasach. To jednak nie koniec zmian – i to jest ważna informacja dla osób planujących przyszłoroczny urlop w tym kraju. Od marca 2027 roku rusza nowy system opłat drogowych.

Planujesz podróż samochodem do Chorwacji? Sprawdź, co zmienia się na tamtejszych drogach

Planujesz podróż samochodem do Chorwacji? Sprawdź, co zmienia się na tamtejszych drogach / Shutterstock

Zimowe wyposażenie obowiązkowe także przy słonecznej pogodzie

Od 15 listopada do 15 kwietnia przyszłego roku na głównych trasach w Chorwacji wprowadzono obowiązek posiadania zimowego wyposażenia w samochodach. Nowe prawo dotyczy również odcinków autostrady A1 prowadzącej na południe kraju. Nakaz ten obowiązuje niezależnie od warunków pogodowych – zarówno podczas śniegu, deszczu, jak i przy słonecznej aurze.

Dla turystów oznacza to konieczność odpowiedniego przygotowania samochodu przed wjazdem na wyznaczone odcinki dróg. Brak wymaganego wyposażenia może skutkować mandatem w wysokości około 130 euro. Na pozostałych drogach obowiązek ten dotyczy tylko sytuacji, gdy panują faktyczne warunki zimowe. Dodatkowo, za nieusunięcie śniegu lub lodu z pojazdu również grozi taka sama kara.

Do zimowego wyposażenia należą cztery opony zimowe lub cztery opony letnie z minimalną głębokością bieżnika wynoszącą cztery milimetry. Dodatkowo należy mieć przy sobie łańcuchy śniegowe, które w warunkach zimowych montuje się na kołach napędowych – wyjaśnia Nikolina Lukić z chorwackiego automobilklubu HAK w rozmowie z portalem Poslovni.hr.

Winiety w Austrii na nowych zasadach. Ważne zmiany już od 1 grudnia Od 1 grudnia w Austrii startuje sprzedaż nowych winiet na 2027 roku. Najważniejsza zmiana to całkowita rezygnacja z tradycyjnych winiet naklejanych na szybę pojazdu. Jeśli ktoś taką już ma, straci ona ważność z końcem stycznia 2027 roku.

System Crolibertas od marca 2027 roku. Koniec ze szlabanami na autostradach

Kolejna istotna zmiana czeka kierowców od 1 marca 2027 roku. Wtedy na chorwackich autostradach zostanie uruchomiony nowy system poboru opłat drogowych pod nazwą „Crolibertas”. Tradycyjne szlabany i budki do poboru opłat zostaną zastąpione przez 212 bramownic wyposażonych w 1744 kamery. Dzięki temu kierowcy będą mogli przejeżdżać bez konieczności zatrzymywania się.

Nowy system będzie rejestrował tablicę rejestracyjną pojazdu oraz powiązaną z nią kartę płatniczą lub urządzenie transpondera ENC. Dla samochodów osobowych korzystanie z transpondera nie będzie obowiązkowe, ale dla pojazdów powyżej 3,5 tony stanie się to wymogiem. Wysokość opłaty będzie uzależniona od pokonanej trasy oraz klasy pojazdu.

Wjazd na autostradę bez rejestracji w systemie może słono kosztować. Oprócz standardowej opłaty za przejazd, kierowca zapłaci ustawową dopłatę w wysokości 120 euro. Do tego dochodzi mandat w przedziale od 300 do 600 euro, co w najgorszym przypadku daje kwotę przekraczającą 720 euro. W przypadku firm kara może wynieść nawet do 1900 euro.

Warto również pamiętać, że nieczytelna tablica rejestracyjna, na przykład z powodu zabrudzenia lub zakrycia, może się wiązać z mandatem od 300 do 600 euro.

Koniec z płaceniem kroci za A4. Sprawdź, kiedy pojedziesz bez opłat Ta informacja na pewno ucieszy kierowców, którzy podróżują A4. Już wkrótce przejazd 61-kilometrowym odcinkiem autostrady A4 między Katowicami a Krakowem będzie darmowy.

Jak przygotować się do podróży i uniknąć mandatu z zagranicy?

Do 1 marca 2027 roku obowiązują dotychczasowe zasady korzystania z autostrad. Po tej dacie kierowcy powinni zarejestrować tablicę rejestracyjną i dane płatnicze online lub poprzez specjalną aplikację jeszcze przed wyjazdem. Osoby korzystające z samochodów wynajmowanych powinny wcześniej sprawdzić, czy pojazd jest już zgłoszony do systemu.

Warto pamiętać, że mandaty od 70 euro mogą być egzekwowane transgranicznie w ramach Unii Europejskiej. Oznacza to, że decyzje o nałożeniu kary trafiają również do właścicieli pojazdów w Polsce.