Zimowe wyposażenie obowiązkowe także przy słonecznej pogodzie
Od 15 listopada do 15 kwietnia przyszłego roku na głównych trasach w Chorwacji wprowadzono obowiązek posiadania zimowego wyposażenia w samochodach. Nowe prawo dotyczy również odcinków autostrady A1 prowadzącej na południe kraju. Nakaz ten obowiązuje niezależnie od warunków pogodowych – zarówno podczas śniegu, deszczu, jak i przy słonecznej aurze.
Dla turystów oznacza to konieczność odpowiedniego przygotowania samochodu przed wjazdem na wyznaczone odcinki dróg. Brak wymaganego wyposażenia może skutkować mandatem w wysokości około 130 euro. Na pozostałych drogach obowiązek ten dotyczy tylko sytuacji, gdy panują faktyczne warunki zimowe. Dodatkowo, za nieusunięcie śniegu lub lodu z pojazdu również grozi taka sama kara.
Do zimowego wyposażenia należą cztery opony zimowe lub cztery opony letnie z minimalną głębokością bieżnika wynoszącą cztery milimetry. Dodatkowo należy mieć przy sobie łańcuchy śniegowe, które w warunkach zimowych montuje się na kołach napędowych – wyjaśnia Nikolina Lukić z chorwackiego automobilklubu HAK w rozmowie z portalem Poslovni.hr.
System Crolibertas od marca 2027 roku. Koniec ze szlabanami na autostradach
Kolejna istotna zmiana czeka kierowców od 1 marca 2027 roku. Wtedy na chorwackich autostradach zostanie uruchomiony nowy system poboru opłat drogowych pod nazwą „Crolibertas”. Tradycyjne szlabany i budki do poboru opłat zostaną zastąpione przez 212 bramownic wyposażonych w 1744 kamery. Dzięki temu kierowcy będą mogli przejeżdżać bez konieczności zatrzymywania się.
Nowy system będzie rejestrował tablicę rejestracyjną pojazdu oraz powiązaną z nią kartę płatniczą lub urządzenie transpondera ENC. Dla samochodów osobowych korzystanie z transpondera nie będzie obowiązkowe, ale dla pojazdów powyżej 3,5 tony stanie się to wymogiem. Wysokość opłaty będzie uzależniona od pokonanej trasy oraz klasy pojazdu.
Wjazd na autostradę bez rejestracji w systemie może słono kosztować. Oprócz standardowej opłaty za przejazd, kierowca zapłaci ustawową dopłatę w wysokości 120 euro. Do tego dochodzi mandat w przedziale od 300 do 600 euro, co w najgorszym przypadku daje kwotę przekraczającą 720 euro. W przypadku firm kara może wynieść nawet do 1900 euro.
Warto również pamiętać, że nieczytelna tablica rejestracyjna, na przykład z powodu zabrudzenia lub zakrycia, może się wiązać z mandatem od 300 do 600 euro.
Jak przygotować się do podróży i uniknąć mandatu z zagranicy?
Do 1 marca 2027 roku obowiązują dotychczasowe zasady korzystania z autostrad. Po tej dacie kierowcy powinni zarejestrować tablicę rejestracyjną i dane płatnicze online lub poprzez specjalną aplikację jeszcze przed wyjazdem. Osoby korzystające z samochodów wynajmowanych powinny wcześniej sprawdzić, czy pojazd jest już zgłoszony do systemu.
Warto pamiętać, że mandaty od 70 euro mogą być egzekwowane transgranicznie w ramach Unii Europejskiej. Oznacza to, że decyzje o nałożeniu kary trafiają również do właścicieli pojazdów w Polsce.