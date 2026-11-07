Strzelanina na Rynku Głównym w Krakowie. Są zabici i ranni

RMF24

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Zamach na krakowskim Rynku Głównym. Pięć osób zginęło, a kilkanaście zostało rannych - w tym dwóch policjantów. Sprawca strzelał z auta do przypadkowych ludzi. Został już zatrzymany. Na miejscu działają służby. Informację o dramatycznym zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Do dramatycznego zdarzenia doszło tuż po godzinie 15:00. Rzecznik małopolskich strażaków Hubert Ciepły przekazał, że strzały w kierunku przypadkowych ludzi padły z samochodu Subaru przemieszczającego się na Rynek Główny od strony ul. Sławkowskiej. Auto nie miało tablic rejestracyjnych.

Sprawca postrzelony. Strzelał z karabinku wojskowego

Sprawca został postrzelony przez policjantów w centrum miasta - przy skrzyżowaniu ulic Stradomskiej i Dietla. Został przetransportowany do szpitala. Trwa jego reanimacja.

Jak ustalił reporter RMF FM Kacper Wróblewski, sprawca zamachu to 25-letni mężczyzna. Oddawał strzały karabinkiem wojskowym AR15. Był ubrany w mundur typu „moro”.

Policja przekazuje, że mężczyzna działał sam.

Sprawca został postrzelony przez policjantów w centrum miasta - przy skrzyżowaniu ulic Stradomskiej i Dietla (fot. Maciej Sołtys/RMF FM)

Trwa akcja ratunkowa. Na Rynku lądował śmigłowiec LPR.

Strażacy apelują do mieszkańców i turystów, by nie przychodzili na Rynek, a osoby, które znalazły się w okolicy, przemieściły się w bezpieczne miejsce.

Zdjęcie z miejsca zdarzenia (fot. PAP/Art Service)

Premier: Policja bada tło i wszystkie okoliczności zamachu

Do dramatycznych informacji odniósł się w portalu X premier Donald Tusk.

„Jestem na bieżąco informowany przez ministra spraw wewnętrznych o sytuacji w Krakowie po tragicznej strzelaninie. Policja bada tło i wszystkie okoliczności zamachu” - napisał szef rządu.

W drodze do Krakowa jest szef MSWiA Marcin Kierwiński. Na miejscu odbędzie się narada z przedstawicielami służb.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przekazał, że na miejscu zdarzenia pracują prokuratorzy, policja i inne służby, które zabezpieczają ślady i wyjaśniają okoliczności ataku. Zaapelował o zachowanie spokoju i nieutrudnianie pracy służbom. „Doprowadzimy do surowego rozliczenia sprawcy tej zbrodni” - zapewnił we wpisie na portalu X.

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Dramatyczne zdarzenia w centrum Krakowa (fot. Maciej Sołtys/RMF FM)

Zdjęcie z miejsca zdarzenia (PAP/Art Service)

Zdjęcie z miejsca zdarzenia (fot. PAP/Art Service)

Artykuł jest aktualizowany