Strzelanina na Rynku Głównym w Krakowie. Są zabici i ranni

Do dramatycznego zdarzenia doszło tuż po godzinie 15:00. Rzecznik małopolskich strażaków Hubert Ciepły przekazał, że strzały w kierunku przypadkowych ludzi padły z samochodu Subaru przemieszczającego się na Rynek Główny od strony ul. Sławkowskiej. Auto nie miało tablic rejestracyjnych.
Sprawca postrzelony. Strzelał z karabinku wojskowego
Sprawca został postrzelony przez policjantów w centrum miasta - przy skrzyżowaniu ulic Stradomskiej i Dietla. Został przetransportowany do szpitala. Trwa jego reanimacja.
Jak ustalił reporter RMF FM Kacper Wróblewski, sprawca zamachu to 25-letni mężczyzna. Oddawał strzały karabinkiem wojskowym AR15. Był ubrany w mundur typu „moro”.
Policja przekazuje, że mężczyzna działał sam.
Trwa akcja ratunkowa. Na Rynku lądował śmigłowiec LPR.
Strażacy apelują do mieszkańców i turystów, by nie przychodzili na Rynek, a osoby, które znalazły się w okolicy, przemieściły się w bezpieczne miejsce.
Premier: Policja bada tło i wszystkie okoliczności zamachu
Do dramatycznych informacji odniósł się w portalu X premier Donald Tusk.
„Jestem na bieżąco informowany przez ministra spraw wewnętrznych o sytuacji w Krakowie po tragicznej strzelaninie. Policja bada tło i wszystkie okoliczności zamachu” - napisał szef rządu.
W drodze do Krakowa jest szef MSWiA Marcin Kierwiński. Na miejscu odbędzie się narada z przedstawicielami służb.
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przekazał, że na miejscu zdarzenia pracują prokuratorzy, policja i inne służby, które zabezpieczają ślady i wyjaśniają okoliczności ataku. Zaapelował o zachowanie spokoju i nieutrudnianie pracy służbom. „Doprowadzimy do surowego rozliczenia sprawcy tej zbrodni” - zapewnił we wpisie na portalu X.
Artykuł jest aktualizowany
Artykuł jest aktualizowany