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Rosyjskie zagrożenia hybrydowe stają się coraz mniej „hybrydowe”, a coraz bardziej rzeczywiste - alarmuje przewodnicząca Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen potępiła próbę zamachu na osobę z podwójnym obywatelstwem, amerykańskim i ukraińskim, zorganizowaną w Danii przez rosyjskie służby wywiadowcze.

Rosyjskie działania wywiadowcze na terenie Unii Europejskiej przybierają na sile – alarmuje przewodnicząca Komisji Europejskiej.

Duńskie służby bezpieczeństwa PET informowały wczoraj o zatrzymaniu dwóch członków gangu LTF, którzy mieli przygotowywać zamach na ukraińsko-amerykańskiego rapera Kyivstonera.

Do podobnej sytuacji doszło w sierpniu w Polsce. Chodzi o zatrzymanie obywatela Rosji, którego zadaniem miało być wykonanie egzekucji w Warszawie na obywatelu USA i Ukrainy.

Stanowcza reakcja Komisji Europejskiej

Ursula von der Leyen napisała dzisiaj na platformie X, że ten atak, przeprowadzony na terytorium UE, jest całkowicie niedopuszczalny. „Jeśli Rosja liczy na to, że osłabi nasze wsparcie dla Ukrainy, osiągnie skutek dokładnie odwrotny do zamierzonego. Nasza determinacja będzie tylko rosnąć” - zadeklarowała.

„Wyrażamy pełną solidarność z Danią. Solidaryzujemy się również ze wszystkimi państwami członkowskimi, które stają się celem rosyjskich działań hybrydowych” - podkreśliła. „Atak na jednego z nas jest atakiem na całą naszą Unię” - dodała von der Leyen.

„Dysponujemy narzędziami, by działać - od zespołów szybkiego reagowania po sankcje wobec osób odpowiedzialnych” - zapewniła. „Wkrótce przedstawimy nową europejską strategię bezpieczeństwa, aby wzmocnić naszą gotowość i zdolności odstraszania” - dodała.

Polski resort dyplomacji ocenił, że wydarzenia w Danii są kolejnym przykładem kryminalnych działań Rosji na terytorium państwa UE.

Kolejne prowokacje również w Polsce

Wczoraj nad ranem przestrzeń powietrzna RP została naruszona przez rosyjskie obiekty podczas zmasowanego ataku Putina na zachodnią Ukrainę. W dwóch miejscach na Podkarpaciu - w Rudniku nad Sanem oraz w Mołodyczu - spadły prawdopodobnie drony odrzutowe. Z kolei na Lubelszczyźnie - w Nowym Lipowcu - spadła prawdopodobnie rakieta Ch-101.

Sikorski reaguje na wtargnięcie rosyjskich obiektów do Polski. „Ekstremalne niezadowolenie” „Będziemy komunikować nasze ekstremalne niezadowolenie stronie rosyjskiej. Czekamy na potwierdzenie twardych faktów. To, że sprawa będzie omawiana w Brukseli, zarówno w kręgach wojskowych jak i politycznych, to rzecz oczywista” - powiedział minister…

Na szczęście nikt w Polsce nie ucierpiał, ale opóźnione były aż 34 pociągi, w tym 10 dalekobieżnych PKP Intercity. Łączna suma opóźnień wyniosła 913 minut. Problemy nie ominęły także lotnictwa cywilnego. Średnie opóźnienie czterech samolotów wyniosło 35 minut.