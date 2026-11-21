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Po ponad 130 latach współczesna nauka może być wreszcie bliska rozwiązania jednej z największych zagadek kryminalnych świata. Badania DNA znalezionego na jedwabnym szalu jednej z ofiar potwierdzają, że słynnym Kubą Rozpruwaczem był pochodzący z Polski fryzjer, Aaron Kośmiński. Nie wszyscy eksperci są jednak przekonani do ustaleń, że to właśnie Kośmiński stoi za serią tajemniczych morderstw popełnionych w Londynie za czasów wiktoriańskich.

Ilustracje mające przedstawiać podejrzane postaci z czasów morderstw popełnionych w Whitechapel, jakie pojawiły się w gazecie „Illustrated London News” w 1888 roku (foto: Science Photo Library)

Ilustracje mające przedstawiać podejrzane postaci z czasów morderstw popełnionych w Whitechapel, jakie pojawiły się w gazecie „Illustrated London News” w 1888 roku (foto: Science Photo Library) / East News

Kim był Kuba Rozpruwacz? Zbrodnie w XIX-wiecznym Londynie

Kuba Rozpruwacz to postać, która przeszła do historii jako jeden z najbardziej brutalnych i nieuchwytnych przestępców XIX wieku. Od sierpnia do listopada 1888 roku, w ubogiej dzielnicy Whitechapel na wschodzie Londynu, doszło do serii makabrycznych zbrodni.

Ofiarami padło pięć kobiet, z których każda została brutalnie zamordowana i okaleczona. Zabójstwa te, dokonane w mrocznych, zamglonych uliczkach, wywołały falę strachu i grozy w całym mieście, a sprawca nigdy nie został oficjalnie schwytany.

Podejrzani w sprawie Kuby Rozpruwacza. Trop prowadzi do Polaka

Przez dziesięciolecia tożsamość Kuby Rozpruwacza pozostawała tajemnicą, a wokół sprawy narosło wiele teorii i spekulacji. Wśród podejrzanych znajdowali się zarówno przedstawiciele londyńskiego półświatka, jak i osoby z kręgów arystokracji. Jednym z głównych podejrzanych od samego początku był Aaron Kośmiński – młody fryzjer polskiego pochodzenia, który wyemigrował do Anglii pod koniec XIX wieku.

Kuba Rozpruwacz zdemaskowany? Oto jedyna podobizna seryjnego zabójcy Policja odnalazła, jedyną jak podejrzewa, podobiznę Kuby Rozpruwacza. Zdobiła główkę laski należącej do detektywa, który poświęcił swoje życie na ściganie słynnego londyńskiego zabójcy.

Kośmiński zamieszkał w samym sercu Whitechapel. Według relacji z epoki miał już wtedy przejawiać poważne zaburzenia psychiczne. W 1891 roku, po incydencie z grożeniem nożem swojej siostrze, został umieszczony w zakładzie psychiatrycznym, gdzie spędził resztę życia.

Badania DNA z szala ofiary. Czy to dowód na winę Kośmińskiego?

Przełom w śledztwie nastąpił dzięki analizie jedwabnego szala, który miał zostać znaleziony przy ciele jednej z ofiar – Catherine Eddowes. Na materiale zabezpieczono ślady krwi oraz nasienia, które po latach przebadano z zastosowaniem najnowszych technik genetycznych. Porównano je z próbkami DNA żyjących krewnych zarówno ofiary, jak i Aarona Kośmińskiego.

Wyniki okazały się przełomowe – badacze stwierdzili, że materiał genetyczny z szala wykazuje zgodność z DNA potomków Kośmińskiego. Jeśli te ustalenia się potwierdzą, będzie to najmocniejsze naukowe powiązanie tego podejrzanego z serią zbrodni, która do dziś budzi grozę i fascynację na całym świecie.

Wątpliwości ekspertów wokół analizy genetycznej

Mimo doniesień o przełomie, nie brakuje głosów krytycznych. Jak pisze brytyjski „Daily Star”, część ekspertów zwraca uwagę, że badacze nie opublikowali pełnych sekwencji genetycznych, a wyniki przedstawili w formie graficznej, co utrudnia niezależną weryfikację. Autorzy badań tłumaczą się brytyjskimi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności, które uniemożliwiają ujawnienie szczegółowych danych.

Wątpliwości dotyczą również autentyczności samego szala oraz tego, czy rzeczywiście należał do Catherine Eddowes i czy nie został zanieczyszczony przez osoby trzecie na przestrzeni lat.

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Kim był Aaron Kośmiński? Życiorys fryzjera z Kłodawy

Aaron Kośmiński urodził się w 1865 roku w Kłodawie, na terenie ówczesnego Królestwa Kongresowego. Jako żydowski imigrant przybył do Londynu w latach 80. XIX wieku. Pracował jako fryzjer w Whitechapel, gdzie znajdowało się epicentrum działalności Kuby Rozpruwacza. Już w młodym wieku wykazywał objawy poważnych zaburzeń psychicznych – odmawiał jedzenia podawanego przez innych, unikał mycia i kąpieli, a jego stan zdrowia z czasem się pogarszał.

Po umieszczeniu w zakładzie psychiatrycznym Kośmiński stopniowo tracił siły. W ostatnich miesiącach życia ważył zaledwie 44 kilogramy. Zmarł w lutym 1919 roku, mając 53 lata.

Czy sprawa Kuby Rozpruwacza została ostatecznie rozwiązana?

Czy Aaron Kośmiński był Kubą Rozpruwaczem? Mimo najnowszych ustaleń sprawa seryjnego zabójcy z Whitechapel nadal budzi kontrowersje. Wśród potencjalnych sprawców wymieniano nie tylko Kośmińskiego, ale także osobistego lekarza królowej Wiktorii, sir Johna Williamsa, a nawet księcia Alberta Wiktora, wnuka królowej.

Odpowiedź na to pytanie nadal pozostaje otwarta, a legenda mordercy z wiktoriańskiego Londynu wciąż żyje w kulturze masowej, inspirując kolejne pokolenia badaczy, pisarzy i filmowców.