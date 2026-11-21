RMF24

„Będziemy komunikować nasze ekstremalne niezadowolenie stronie rosyjskiej. Czekamy na potwierdzenie twardych faktów. To, że sprawa będzie omawiana w Brukseli, zarówno w kręgach wojskowych jak i politycznych, to rzecz oczywista” - powiedział minister spraw zagranicznych, wicepremier Radosław Sikorski, komentując wczorajsze naruszenie przestrzeni powietrznej Polski przez rosyjskie obiekty, które spadły w trzech miejscowościach na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu.

Minionej nocy polska przestrzeń powietrzna została naruszona przez rosyjskie obiekty podczas zmasowanego ataku Putina na zachodnią Ukrainę. W dwóch miejscach na Podkarpaciu - w Rudniku nad Sanem oraz w Mołodyczu - spadły prawdopodobnie drony odrzutowe. Z kolei na Lubelszczyźnie - w Nowym Lipowcu - spadła prawdopodobnie rakieta Ch-101. Na szczęście nikt w Polsce nie ucierpiał, ale opóźnione były aż 34 pociągi, w tym 10 dalekobieżnych PKP Intercity. Łączna suma opóźnień wyniosła 913 minut. Problemy nie ominęły także lotnictwa cywilnego. Średnie opóźnienie czterech samolotów wyniosło 35 minut.

Szef MSZ Radosław Sikorski był dziś pytany, jak Polska zareaguje wobec tej rosyjskiej prowokacji. Wiadomo już bowiem, że data nie była przypadkowa - wczoraj, a więc 20 listopada rozpoczęły się ćwiczenia „koalicji chętnych”, czyli manewry wojskowe z udziałem sił sojuszniczych, m.in. w Nowej Dębie.

Będziemy komunikować nasze ekstremalne niezadowolenie stronie rosyjskiej. Czekamy na potwierdzenie twardych faktów (...). Proszę pamiętać, że jednocześnie mamy ataki w Niemczech, w Danii, ataki na kraje bałtyckie. Drony często też naruszają przestrzeń powietrzną Rumunii, mamy zatopienia statków. To jest wojna i państwowy terroryzm, który kompletnie nie koreposnduje z tym, co Putin mówi prezydentowi Stanów Zjednoczonych - powiedział wicepremier Sikorski.

To nigdy by się nie wydarzyło - tak Władimir Putin miał odpowiedzieć na pytanie o inwazję na Ukrainę, gdyby w Białym Domu zasiadał wówczas Donald Trump. Ten z kolei powiedział, że Putin „ma teraz ciężki okres, bo toczy wojnę, która powinna trwać jeden dzień”. Co więcej - przed rozmowami w chińskim Shenzhen, do któych doszło 19 listopada, Trump nazwał rosyjskiego przywódcę swoim „przyjacielem”.