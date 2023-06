Fundacja Poland Business Run od 12 lat organizuje największą charytatywna sztafetę biznesową, aby pomagać osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi i po mastektomii. W tym roku można zaangażować się w inicjatywę nie tylko poprzez udział w biegu. Dzięki współpracy z BLIKIEM każdy może przekazać na numer telefonu 519 815 815 dowolną kwotę na rzecz podopiecznych Fundacji.

(zdjęcie ilustracyjne) / Materiał prasowy /

Poland Business Run to cykliczne wydarzenie łączące firmy, organizacje i prywatne osoby w jednym celu - pomocy charytatywnej. W tym roku 3 września ponad 35 000 biegaczy na całym świecie pobiegnie po protezy, wózki i rehabilitację dla beneficjentów biegu. Tylko w ubiegłym roku udało się w ten sposób pomóc 137 osobom, a kwota dofinansowań sięgnęła miliona złotych.

Cieszymy się, że dzięki BLIKOWI możemy zaprosić do wsparcia naszej idei kolejne osoby i budować wielowymiarową sztafetę pomocy, nie tylko w dosłownym, biegowym znaczeniu. Wierzymy, że dzięki tak prostemu rozwiązaniu będziemy mogli razem pomóc jeszcze bardziej, zgodnie z nazwą akcji. A potrzeby są ogromne, ponieważ co roku w Polsce przybywa osób po amputacji - komentuje Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run.

Według danych NFZ w 2021 r. w Polsce wykonano prawie 11,5 tys. zabiegów odjęcia kończyny. Co istotne, amputacje w wyniku urazów i wypadków to tylko 1 na 10 przypadków. Większość pacjentów traci kończynę z powodu chorób przewlekłych, np. miażdżycy czy cukrzycy. Rośnie również liczba innych amputacji - zabiegów mastektomii.

Rak piersi jest aktualnie najczęstszym nowotworem złośliwym wśród kobiet w Polsce. Według danych w 2020 r. liczba zachorowań przekroczyła 24 000 przypadków. To wzrost o 10 000 w ciągu 20 lat. Pacjentki, które wygrały z rakiem, mierzą się m.in. z bólem czy obrzękami ręki i potrzebują rehabilitacji. Fundacja Poland Business Run pomaga właśnie w takich przypadkach, dofinansowując protezy, wózki, rehabilitację czy pomoc psychologiczną. Łącznie od pierwszej edycji biegu udało się wesprzeć prawie 900 osób.

Chętnie wspieramy charytatywne inicjatywy, dostarczając nowoczesnych rozwiązań bezgotówkowych, tak aby umożliwiać pomaganie na jeszcze większa skalę. BLIK to narzędzie, dzięki któremu zgodnie z naszym hasłem możemy Żyć Bardziej, ale również Pomagać Bardziej! Dodatkowo zaangażowaliśmy się w Poland Business Run również biegowo - jesteśmy partnerem głównym i wystawiamy swoje firmowe sztafety! - podkreśla Krzysztof Ziewiec, dyrektor departamentu marketingu i PR Polskiego Standardu Płatności, operatora BLIKA.

Dla kogo zbieramy w tym roku?

Pieniądze zebrane z opłat startowych oraz z akcji Pomagaj Bardziej pomogą m.in Robertowi, który uległ ciężkiemu wypadkowi w czasie pracy w kopalni - stracił nogę na wysokości uda. Dziś walczy o powrót do pełnej sprawności. Wsparcie w postaci rehabilitacji po amputacji piersi z powodu nowotworu otrzyma Jolanta. Nowy wózek trafi do 17-letniego Mykoli, który uciekł przed wojną w Ukrainie, a w Polsce zaczął rozwijać się sportowo - trenować paraboks i koszykówkę na wózkach. Co istotne, nadal można składać wnioski o wsparcie do Fundacji Poland Business Run.

Pomagaj Bardziej!

Wszyscy, którzy chcą zaangażować się w inicjatywę na rzecz osób z niepełnosprawnościami ruchowymi i po mastektomii, mogą jeszcze dołączyć do biegu Poland Business Run 2023 w formule wirtualnej (już tylko w ramach pakietu Virtual Eco) lub wysłać BLIKA z dowolną kwotą na numer telefonu 519 815 815. Szczegółowe informacje na stronie organizatora: www.pbr.pl.