Muzeum Auschwitz stworzyło nowy projekt, wychodzący naprzeciw potrzebom filmowców. W ramach inicjatywy "Picture from Auschwitz" powstała cyfrowa replika niemieckiego obozu Auschwitz I w skali 1:1. Można ją wykorzystać nawet w kinowych superprodukcjach.

Muzeum Auschwitz / BONDART PHOTOGRAPHY / Shutterstock

Muzeum Auschwitz oficjalnie poinformowało o inauguracji projektu "Picture from Auschwitz" podczas Festiwalu Filmowego w Cannes.



Dyrektor Muzeum Auschwitz Piotr Cywiński przypomniał, że realizacja filmów na terenie Miejsca Pamięci Auschwitz jest ograniczona do produkcji dokumentalnych.



Zapotrzebowanie na filmy fabularne o Auschwitz stale rośnie, co odzwierciedla rosnące zainteresowanie tragiczną historią obozu. Tego typu filmy mogą odegrać ważną rolę w podnoszeniu świadomości i pogłębianiu emocjonalnego zaangażowania w historię Auschwitz i Szoa - powiedział.

Jak powstał tej projekt?

Bartosz Bartyzel, rzecznik Muzeum Auschwitz, który jest pomysłodawcą projektu, wyjaśnił, że "Picture from Auschwitz" wykorzystuje technologie skanowania 3D opracowane przez zespół z Maciejem Żemojcinem na czele. Chodzi o to, by zachować i chronić historyczną integralność miejsca, a jednocześnie zaoferować twórcom Wirtualną Lokację Filmową Auschwitz-Birkenau.



Wirtualna Lokacja Filmowa Auschwitz-Birkenau to jedyne oryginalne i certyfikowane cyfrowe przedstawienie obozu Auschwitz I w skali 1:1. Dostępna jest na licencji dla projektów audiowizualnych. Została stworzona, aby wspierać opowiadanie prawdziwej historii obozu i umożliwiać jej wykorzystanie w szerokim zakresie produkcji filmowych - od dokumentów po hollywoodzkie superprodukcje - bez naruszania integralności Miejsca Pamięci - podał Bartyzel.

Kolejne etapy projektu obejmują ukończenie cyfrowych wnętrz obozu Auschwitz I oraz wnętrz i zewnętrznych przestrzeni obozu Auschwitz II-Birkenau. Zapewni to objęcie cyfryzacją całego Miejsca Pamięci.

"Łatwiej będzie opowiedzieć historie z Auschwitz osadzone w autentyzmie"

Ocalały z Auschwitz światowej sławy fotograf Ryszard Horowitz, który wziął udział w zorganizowanym na festiwalu filmowym w Cannes panelu towarzyszącym ogłoszeniu programu, podkreślił, że jest dla niego oczywiste, iż "wszystko, co pozostało po obozie, należy zachować dla przyszłych pokoleń".

Myślę, że ta nowa technologia sprawi, iż łatwiej będzie opowiedzieć historie z Auschwitz osadzone w autentyzmie. Jestem bardzo ciekawy filmów, które będą stworzone przy jej użyciu. Bardzo doceniam ten projekt - ocenił.