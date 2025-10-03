Nie żyje brytyjska aktorka Patricia Routledge. Widzowie zapamiętali ją z roli Hiacynty Bukiet w serialu komediowym „Co ludzie powiedzą”. Aktorka zmarła w wieku 96 lat. Informację o śmierci przekazał jej agent. Nosiła tytuł damy imperium brytyjskiego (dame).

Patricia Routledge jako Hiacynta Bukiet / Martin Keene/Press Association/East News / East News

"Z głębokim smutkiem zawiadamiamy o śmierci dame Patricii Routledge, która zmarła dziś rano spokojnie we śnie, otoczona miłością" - przekazał w oświadczeniu agent aktorki.

"Nawet w wieku 96 lat, pasja dame Patricii do pracy i nawiązywania kontaktu z publicznością nigdy nie osłabła" - napisano. "Nowe pokolenia widzów wciąż ją odkrywają dzięki jej rolom telewizyjnym" - napisano.

W oświadczeniu dodano: "Będzie jej bardzo brakować najbliższym i oddanym wielbicielom na całym świecie".

Dame Patricia była najbardziej znana jako Hiacynta Bukiet (Hyacinth Bucket - wymawiane "bouquet") - główna bohaterka serialu "Co ludzie powiedzą". Postać ta uosabiała skrajne cechy angielskiej pretensjonalności i snobizmu.

Ona jest absolutnym potworem i granie jej sprawiło mi ogromną przyjemność - mówiła aktorka.

Serial "Co ludzie powiedzą" był emitowany od 1990 do 1995 roku.

Patricia Routledge rozpoczęła karierę w teatrze w latach 50. XX wieku.

Po występach na londyńskim West Endzie, zyskała uznanie w Stanach Zjednoczonych, gdzie w 1968 roku zdobyła nagrodę Tony Award dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej w musicalu wystawianym na Broadwayu w Nowym Jorku za rolę w musicalu "Darling of the Day".

Patricia Routledge zachwycała zarówno w dramatach, jak i w musicalach i komediach - zagrała w "Ryszardzie III" i "Henryku V" w Royal Shakepseare Company, a następnie zdobyła nagrodę Oliviera dla najlepszej aktorki w musicalu za "Kandyda" w latach 80.