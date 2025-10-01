Jan Tatarski nie żyje. Aktor znany z takich produkcji jak "Brunet wieczorową porą", "Marzenia do spełnienia", "Dom" czy "Tajemnica Enigmy" zmarł w wieku 77 lat. Pogrzeb Jana Tatarskiego odbędzie się w czwartek, 2 października, godzinie 10.00 w Parafii bł. Władysława z Gielniowa ul. Przy Bażantarni 3 w Warszawie.

/ Shutterstock

Zmarł Jan Tatarski. O śmierci aktora poinformował kolega po fachu Andrzej Prus. Wiadomość podał także serwis Filmpolski.

Tatarski był najbardziej znany z roli Jasia w komedii w reżyserii Stanisława Barei "Brunet wieczorową porą", która miała premierę w 1976 roku. Był jednak przede wszystkim aktorem teatralnym. Występował m.in. w Tatrze Horzycy w Toruniu, Teatrze Na Woli w Warszawie czy Teatrze Kameralnym w Siedlcach.

Pogrzeb Jana Tatarskiego

