W Krakowie urodziły się dwie pierwsze dziewczynki, których rodzice skorzystali z dofinansowania do procedur zapłodnienia pozaustrojowego (in vitro)."Program działa i jestem szczególnie dumny, że jest to program na bardzo wysokim poziomie" - mówił wiceprezydent miasta Andrzej Kulig.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W 2022 r. w Krakowie przeprowadzono łącznie 171 procedur zapłodnienia pozaustrojowego. Specjalistom udało się doprowadzić do 88 ciąż.

Program działa i jestem szczególnie dumny, że jest to program na bardzo wysokim poziomie. Jeżeli uczestniczyło w nim 201 par, u blisko 180 kobiet doszło do zapłodnienia, a 88 z nich jest w ciąży, jest to naprawdę znakomity wynik - mówił podczas spotkania z dziennikarzami wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig.

Uczestniczyli w nim także rodzice Wiktorii, która dzięki in vitro przyszła na świat osiem dni temu. Kolejne narodziny spodziewane się jeszcze w tym miesiącu.

Wiceprezydent podkreślił, że Kraków długo dochodził do programu, nie dlatego, że władze miasta nie chciały, ale zależało im na jakości i efektywności wprowadzonych rozwiązań.

Zależało nam na tym, żeby zapewnić komfort parom, a jednocześnie sukces - powiedział wiceprezydent.

Każda para zakwalifikowana do udziału w miejskim programie ma prawo do dofinansowania jednej, zindywidualizowanej procedury zapłodnienia pozaustrojowego lub jednej procedury adopcji zarodka. Program cieszył się tak dużym zainteresowaniem krakowian, że wpłynęły 243 wnioski a liczba przewidzianych do dofinansowania miejsc wyczerpała się już pierwszego dnia naboru. W 2022 r. samorząd przeznaczył 1 mln zł na ten cel, co pozwoliło na przyznanie dofinansowania 201 parom.

Procedury zapłodnienia wykonywało 7 z 15 ośrodków wybranych w ramach otwartego konkursu ofert. Pary samodzielnie decydowały o wyborze miejsca oraz miały także możliwość skorzystania z bezpłatnej wizyty u psychologa, specjalizującego się w dziedzinie niepłodności.

Radni jesienią podjęli decyzję o przedłużeniu programu. W 2023 r. miasto przeznaczy na terapię metodą zapłodnienia pozaustrojowego 1,8 mln zł, co pozwoli na dofinansowanie co najmniej 360 procedur zapłodnienia. Zainteresowane ośrodki mają czas na składanie ofert do 20 marca.

Z dofinansowania do in vitro mogą skorzystać pary, które spełnią następujące kryteria:

· zarówno kobieta jak i mężczyzna są mieszkańcami Krakowa

· wiek kobiety mieści się w przedziale 20-42 lata (wg rocznika urodzenia)

· para spełnia określone ustawą o leczeniu niepłodności warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego

· para wyraża zgodę na samodzielne pokrycie kosztów związanych z przechowywaniem kriokonserwowanych oocytów i zarodków oraz ewentualnych kriotransferów

· brak kryteriów wykluczających z udziału w programie.