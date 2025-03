Z Placu Bohaterów Getta na teren byłego obozu KL Płaszów przeszli uczestnicy Marszu Pamięci w 82. rocznicę likwidacji krakowskiego getta. Pokonali w ten sposób blisko 4-kilometrową trasę, którą Niemcy przed laty prowadzili Żydów.

Uczestnicy Marszu Pamięci / /Łukasz Gągulski / PAP

Przed wymarszem do uczestników przemówił m.in. Janusz Makuch, szef Festiwalu Kultury Żydowskiej. W tym miejscu najważniejsze jest, że jesteśmy, a nie to skąd jesteśmy - podkreślił. Dziś marsz jest w bardzo szczególnych okolicznościach, to jest 82. rocznica likwidacji krakowskiego getta, ale muszę i chcę wspomnieć też o tym, że jest to też 520 dzień wojny rozpętanej przez Hamas, 520 dzień przetrzymywania zakładników w piekle Gazy - zaznaczył.

Podczas uroczystości na Placu Bohaterów Getta, na którym w marcu 1943 r. Niemcy urządzili selekcję mieszkańców likwidowanego getta, uczestnicy Marszu Pamięci zmówili modlitwę za zmarłych i złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową.

Naczelny Rabin Krakowa Boaz Gadka podczas złożenia kwiatów pod tablicą pamiątkową przy pl. Bohaterów Getta 6 w Krakowi / /Łukasz Gągulski / PAP

Marsz wyruszył spod "Apteki pod Orłem" należącej podczas okupacji do Tadeusza Pankiewicza. Był on jedynym Polakiem mieszkającym w getcie. Dostarczał Żydom żywność, leki i pomagał im w ucieczce poza mury. Następnie przeszedł trasą, którą pokonali w swoim ostatnim marszu krakowscy Żydzi: ulicami Na Zjeździe, Limanowskiego, Wielicką, Jerozolimską.



Uczestnicy marszu zatrzymali się przy zachowanym fragmencie muru getta na ul. Lwowskiej, aby na końcu dotrzeć do pomnika upamiętniającego Żydów pomordowanych w obozie w Płaszowie. Tam odmówili Kadisz i Psalm, zapalili znicze, złożyli kamienie i kwiaty.

Złożenie kwiatów przy pozostałości murów getta w Krakowie / /Łukasz Gągulski / PAP

Przed wojną społeczność żydowska stanowiła jedną czwartą mieszkańców Krakowa. Niemcy utworzyli tam getto w marcu 1941 r. Mieszkało w nim blisko 17 tys. żydowskich obywateli Krakowa.

W ciągu 1942 r. zorganizowano w getcie kilka akcji wysiedleńczych, podczas których większość mieszkańców wywieziona została głównie do obozu zagłady w Bełżcu.



Ostateczna akcja likwidacyjna getta ruszyła 13 i 14 marca 1943 r. Z 8 tys. mieszkańców getta kilka tysięcy zostało przesiedlonych do obozu koncentracyjnego w Płaszowie, ok. dwóch tysięcy zostało zamordowanych na Umschlagplatz getta - dzisiejszym Placu Bohaterów Getta, a pozostali trafili do Auschwitz-Birkenau.