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Łukasz Gibała jako miejski radny złożył oświadczenie majątkowe. Wynika z niego, że posiada duże mieszkanie, jest współwłaścicielem domu, ma spore oszczędności i wysoki kredyt hipoteczny. Dokument wskazuje także, z czego Łukasz Gibała utrzymywał się w 2025 roku.

Oświadczenie majątkowe Łukasza Gibały. Ile ma oszczędności?

Z oświadczenia majątkowego Łukasza Gibały za 2025 rok wynika, że posiada około 150 tys. zł oszczędności w polskiej walucie. To znacznie mniej niż rok wcześniej, kiedy deklarował około 680 tys. zł. Radny wykazał również około 4 tys. dolarów amerykańskich oraz około 4 tys. euro oszczędności.

Największą wartość stanowią jednak inwestycje. W oświadczeniu majątkowym znalazły się papiery wartościowe warte ponad 1,4 mln zł oraz 900 akcji spółki Upstart, których wartość została określona na 43,73 dolara za akcję.

Jakie nieruchomości posiada Łukasz Gibała?

Majątek Łukasza Gibały obejmuje także nieruchomości. Lider „Krakowa dla Mieszkańców” jest właścicielem mieszkania o powierzchni 225 mkw., którego wartość oszacował na około 3,8 mln zł.

Posiada również 1/6 udziału w domu o powierzchni 140 mkw. oraz trzy miejsca parkingowe o łącznej wartości około 150 tys. zł. Do tego działki o łącznej wartości 100 tys. zł.

Zakup mieszkania został sfinansowany kredytem hipotecznym. Początkowo wynosił on 2 mln zł - do spłaty pozostało jeszcze około 1,6 mln zł.

Z czego żyje Łukasz Gibała? W 2025 roku nie zarabiał na firmie

Jednym z najbardziej interesujących elementów oświadczenia majątkowego jest źródło dochodów Łukasza Gibały. Dokument pokazuje, że w 2025 roku nie osiągnął żadnych dochodów z prowadzenia działalności gospodarczej ani zasiadania w zarządach spółek.

Jedynym wykazanym dochodem była dieta radnego miejskiego w wysokości 47,3 tys. zł, co oznacza średnio około 4 tys. zł miesięcznie. To duża zmiana względem wcześniejszych lat. Jeszcze w 2023 roku Gibała jako członek zarządu spółki Ductor zarobił około 600 tys. zł.

Łukasz Gibała, spółka Ductor i ponad 200 mln zł zadłużenia

Finanse Łukasza Gibały od lat są jednym z najgłośniejszych tematów krakowskiej polityki. Dwa lata temu ujawniono, że jego spółka Ductor była zadłużona na ponad 200 mln zł. Gibała tłumaczył wówczas, że były to pożyczki zaciągnięte w spółkach należących do jego ojca i przeznaczone na rozwój firmy.

Sprawa zdominowała kampanię przed wyborami samorządowymi. Ostatecznie - jak informowała „Gazeta Krakowska” - Gibała spłacił zobowiązanie, przekazując ojcu swoje udziały w spółce. W efekcie nie jest już właścicielem firmy.

Wcześniej polityk mówił również o innej pożyczce od ojca - na 50 mln zł. Podkreślał, że nie była to darowizna, lecz pożyczka. Polityk tłumaczył w rozmowie z „GK”, że zainwestował część środków w firmę oraz w działalność na rzecz Krakowa.

Czy Łukasz Gibała wystartuje w wyborach na prezydenta Krakowa?

Mimo że swoją kandydaturę zgłosiło już 12 osób, Łukasz Gibała nadal nie ogłosił decyzji dotyczącej startu w wyborach na prezydenta Krakowa. Po referendum zapowiadał, że potrzebuje około dwóch tygodni na rozmowy ze współpracownikami i ekspertami, aby ocenić, czy ponownie będzie mógł liczyć na ich wsparcie.

Termin ten już minął, jednak decyzja nadal nie zapadła. Powodem są protesty referendalne, które trafiły do sądu. Dopóki nie zostaną rozpatrzone, premier Donald Tusk nie może wyznaczyć terminu nowych wyborów.

O swojej decyzji radny poinformuje, kiedy będzie już znany termin wyborów.

Łukasz Gibała trzykrotnie ubiegał się o urząd prezydenta Krakowa. W wyborach samorządowych w 2024 roku przegrał z Aleksandrem Miszalskim różnicą niespełna 5,5 tys. głosów.