Na lotnisko w krakowskich Balicach dotarł już specjalistyczny sprzęt z czeskiej Ostrawy, który ma pomóc w odholowaniu samolotu linii Enter Air, który podczas lądowania w ulewnym deszczu wypadł z pasa. Lotnisko pozostanie zamknięte co najmniej do późnego wieczora.

Samolot wypadł z pasa na lotnisku w Balicach / PAP/Art Service / PAP/EPA

W niedzielę na lotnisku w krakowskich Balicach samolot linii Enter Air przylatujący z Antalyi podczas lądowania wypadł z pasa i zatrzymał się na pasie zieleni. Samolotem podróżowało około 190 osób. Wszyscy pasażerowie zostali ewakuowani.

Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Przestrzeń powietrzna została zamknięta.

Według informacji przekazanych przez rzeczniczkę na lotnisko dotarł już sprzęt z czeskiej Ostrawy, który ma pomóc w odholowaniu samolotu. Tymi czynnościami zajmują się teraz strażacy.

Z kolei całą sprawę będzie badała Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.



/ Gorąca Linia RMF FM

Rejsy z Zurychu, Wenecji, Palermo, Memmingen i Bazylei, Oslo i Antalyi zostały przekierowane na lotnisko w Katowicach. Jak poinformował rzecznik Katowice Airport Piotr Adamczyk, z Pyrzowic odlecą też samoloty do Chanii, Tirany i Palermo.

My w Katowice Airport spodziewamy się kolejnych przekierowań z Krakowa. Jednocześnie warto podkreślić, że linie lotnicze uruchomiły autokarowe wahadło pomiędzy Balicami a Pyrzowicami dla pasażerów przekierowanych rejsów - dodał rzecznik.

Rozkładowe planowe loty w Pyrzowicach odbywają się normalnie. Mają one w takiej sytuacji priorytet.

Mamy taką nadzieję, że około północy lotnisko będzie działać normalnie - przekazała rzeczniczka Monika Chylaszek.

W oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych Linie Enter Air podały, że samolot lądował w bardzo trudnych warunkach - w deszczu.

O godz. 0:40 w poniedziałek, 15 września operacje lotnicze w Krakow Airport zostały wznowione.



- Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim służbom, które pracowały na miejscu, by jak najszybciej przywrócić normalne funkcjonowanie lotniska: przede wszystkim strażakom Państwowej Straży Pożarnej, strażakom z Ostrawy oraz z Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej, a także wszystkim pracownikom naszego lotniska - mówi Łukasz Strutyński, prezes zarządu Krakow Airport.

- Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, jak wielkie problemy to zdarzenie spowodowało dla pasażerów. Chcę zapewnić, że podjęliśmy wszystkie możliwe działania, by zminimalizować skutki tego zdarzenia dla podróżnych.

Skutki wielogodzinnego zamknięcie lotniska mogą być odczuwalne dla pasażerów jeszcze w poniedziałek. Dlatego uprzejmie prosimy, by na bieżąco śledzić informacje podawane przez przewoźników. - przekazały władze lotniska w oficjalnym komunikacie.