Kierowcy regularnie przejeżdżający przez rondo Antoniego Matecznego lub ulicą Kamieńskiego będą musieli tymczasowo korzystać z objazdów, zmiany dotyczą również pasażerów komunikacji miejskiej. W poniedziałek, 8 sierpnia, rozpoczną się prace drogowe w tym rejonie Krakowa.

Wideo youtube

Wybraliśmy połowę sierpnia - okres, kiedy w ciągu roku jest najmniejszy ruch samochodowy - aby przeprowadzić ten na pewno trudny remont - informuje Michał Pyclik, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

Plan prac od 8 sierpnia

W poniedziałek, 8 sierpnia, ekipy remontowe pojawią się na ul. Kamieńskiego - w pierwszej kolejności na łącznicy w kierunku ul. Tischnera. W związku z pracami brukarskimi pojawią się tam zwężenia, choć nadal będzie można przejechać ul. Kamieńskiego.

Również od 8 sierpnia, nocami, w rejonie tzw. tarczy ronda (zewnętrznej części ronda) Matecznego drogowcy usuną betonowe bariery, a także ustawią przystanek autobusowy w nowej lokalizacji (w kierunku centrum). Prace będą się odbywały również na prawoskrętach do ronda (na ul. Kalwaryjskiej, Kamieńskiego, Wadowickiej i Konopnickiej).

Utrudnienia po 14 sierpnia

Roboty na ul. Kamieńskiego zostaną wstrzymane 14 sierpnia, z uwagi na rozpoczęcie prac na rondzie Matecznego. Zasadnicze prace ruszą tam we wtorek, 16 sierpnia.

Na około tydzień zamknięta zostanie część północna ronda. Ruch dwukierunkowy w relacji Konopnickiej - Kamieńskiego będzie odbywał się częścią południową. Zmieniona zostanie lokalizacja przystanku autobusowego w kierunku centrum:

II etap prac drogowych na rondzie Antoniego Matecznego / MPK Kraków /

Następnie, również na około tydzień, zamknięta zostanie południowa część ronda. Ruch dwukierunkowy w relacji Konopnickiej - Kamieńskiego będzie odbywał się północną częścią. Zmieniona zostanie lokalizacja przystanku autobusowego w kierunku ul. Wielickiej:



II etap prac / MPK Kraków /

Objazdy dla tras:

Kalwaryjska - Wadowicka: ulicą Konopnicką, nawrotka na rondzie Grunwaldzkim i ponownie ul. Konopnicką,

Wadowicka - Kalwaryjska: ulicą Kamieńskiego, aleją Powstańców Śląskich, ulicą Limanowskiego,

Konopnickiej - Kalwaryjska: ulicą Kamieńskiego, aleją Powstańców Śląskich, ulicą Limanowskiego,

Konopnickiej - Kalwaryjska: ulicami Barską i Ludwinowską (dla pojazdów do 3,5 t),

Kamieńskiego - Wadowicka: ulicą Tischnera,

Zakopiańska - centrum: ulicami Brożka, Kapelanka i Monte Cassino.

Na rondzie Matecznego wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni oraz torowisko. W przejazdach drogowych pojawią się prefabrykowane płyty torowe, które pozwolą wyeliminować problem uszkodzeń nawierzchni. Dodatkowo na węźle ul. Wadowickiej i Rzemieślniczej wymienione zostaną zwrotnice.

Tymczasowe wyłączenie ruchu tramwajowego

W dniach 14-15 sierpnia planowane jest wyłączenie ruchu tramwajowego na odcinku od przystanku "Korona" do przystanku "Łagiewniki" - wykonana zostanie wtedy "przejazdówka", która umożliwi ruch tramwajów dwukierunkowych. Zapewnią one dojazd z ronda Matecznego do centrum Krakowa. Od strony Łagiewnik tramwaje będą dojeżdżać do przystanku "Rzemieślnicza". Koszt prac torowych to ok. 1,3 mln zł.

Po zakończeniu robót na rondzie ekipy wrócą na łącznice na ul. Kamieńskiego - w trakcie asfaltowania, łącznice będą zamknięte. Dla pojazdów będą wyznaczone objazdy: przy pracach na łącznicy w stronę ul. Tischnera ulicami: Puszkarską, Sławka i Kamieńskiego, a na tej w stronę ul. Kamieńskiego - przez rondo Matecznego.

Prace drogowe na ul. Kamieńskiego / krakow.pl /

Drogowcy pojawią się również na ul. Kamieńskiego - zajmą się chodnikami na wybranych odcinkach, a także wymianą nawierzchni na odcinku od ul. Puszkarskiej do ronda Matecznego.

Zadanie zostanie zrealizowane w ramach programu modernizacji dróg i chodników, a jego koszt to ponad 3,8 mln zł. Remont został dofinansowany ze środków rządowego programu wsparcia przygotowań III Igrzysk Europejskich w 2023 r. w zakresie inwestycji infrastrukturalnych.