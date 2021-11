Jest zmiana decyzji ws. prac remontowych na ul. Marii Konopnickiej w Krakowie. Początkowo zakładano, że będą prowadzone tylko nocami. Zarząd Dróg Miasta Krakowa poinformował jednak, że koncepcja się zmieniła i roboty będą prowadzone również w ciągu dnia.

Remontem objęty będzie odcinek ul. Konopnickiej pomiędzy rondem A. Matecznego a rzeką Wilgą. Prace mają potrwać tylko sześć dni i zostać zrealizowane w dwóch etapach.



Pierwszy etap odbędzie się w dniach 23-26 listopada na odcinku od rzeki Wilgi do ronda Matecznego (w kierunku Wieliczki). "W nocy z 23/24 listopada sfrezowanie dwóch prawoskrętów w kierunku ul. Wadowickiej; 24 listopada w ciągu dnia zostanie położona warstwa wiążąca i ścieralna na sfrezowanym nocą odcinku; w nocy z 24/25 listopada sfrezowany zostanie prawy pas od rzeki Wilgi do ronda Matecznego; 25 listopada w ciągu dnia zostanie położona warstwa wiążąca i ścieralna na sfrezowanym nocą odcinku; w nocy z 25/26 listopada sfrezowany zostanie lewy pas od rzeki Wilgi do ronda Matecznego; 26 listopada w ciągu dnia zostanie położona warstwa wiążąca i ścieralna na sfrezowanym nocą odcinku" - informuje Zarząd Dróg Miasta Krakowa.



Drugi etap odbędzie się w dniach 1-4 grudnia na odcinku od ronda Matecznego do rzeki Wilgi. "W nocy z 1/2 grudnia sfrezowanie zatoki autobusowej, prawoskręt na Orawską; 2 grudnia w ciągu dnia zostanie położona warstwa wiążąca i ścieralna na sfrezowanym nocą odcinku; w nocy z 2/3 grudnia sfrezowany zostanie prawy pas od ronda Matecznego do rzeki Wilgi; 3 grudnia w ciągu dnia zostanie położona warstwa wiążąca i ścieralna na sfrezowanym nocą odcinku; w nocy z 3/4 grudnia sfrezowany zostanie lewy pas od ronda Matecznego do rzeki Wilgi; 4 grudnia w ciągu dnia zostanie położona warstwa wiążąca i ścieralna na sfrezowanym nocą odcinku" - informuje Zarząd Dróg Miasta Krakowa.



Koszt prac remontowych to ok. 1,7 mln zł.