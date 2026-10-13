Kraków: Szkolenia dla mieszkańców na temat alarmów i sytuacji kryzysowych

Zajęcia mają łączyć wiedzę z praktycznym przygotowaniem do działania w sytuacjach zagrożenia.
Ich uczestnicy dowiedzą się także, jak rozpoznawać dezinformację, sprawdzić wiarygodność otrzymywanych informacji i zadbać o cyberbezpieczeństwo.
Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego organizatorzy proszą o wcześniejszą rejestrację za pośrednictwem platformy cywilnecentrumdzialan.pl.
Na uczestników czeka elektroniczny dyplom oraz dostęp do dodatkowych materiałów edukacyjnych w formie cyfrowej.
Szkolenia prowadzi CCD Skills Sp. z o.o. – podmiot pozytywnie zweryfikowany przez Akademię Pożarniczą do prowadzenia szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.
Projekt szkoleń dla mieszkańców Krakowa realizowany jest zgodnie m.in. z Ustawą z 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej, dzięki finansowaniu ze środków Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025–2026.